Pr Kitane dit STOP au…Lynchage du Pr Daouda Ndiaye

Le lynchage : le « pouvoir » des tyrans sans pouvoir

Le lynchage, défini comme « l’exécution sommaire et sans jugement de quelqu’un par une foule », ne vise ni la vérité ni le sens. Son levier principal, c’est l’émotion, la passion ; son objectif, c’est la personne, non ses idées. Le lynchage est à la pensée ce que tyrannie est à la politique : leur mode opératoire, c’est l’arbitraire ; non la raison. Dans ce pays, la critique est devenue difficile voire impossible et ce, pour deux raisons sans doute liées (à cause du lynchage le commerce des idées est devenu, pour certains, trop risqué). La première est due à une sorte d’allergie des différents acteurs à la critique : nous nous identifions maladivement à nos opinions. La deuxième est relative à l’attitude parfois grégaire de l’opinion et des réseaux sociaux : sur un sujet dont ils n’ont qu’une connaissance très lacunaire, les gens s’enragent avec parfois avec une violence sincèrement injustifiée. Deux faits nous servirons ici de prétexte pour parler d’un phénomène qui pose à la fois des problèmes intellectuels et de cohésion sociale.

Le premier est le lynchage que certains tentent sur le professeur Daouda Ndiaye à qui il est curieusement reproché d’avoir eu une attitude de réserve vis-à-vis de la chloroquine comme thérapie contre le coronavirus. Mais depuis quand la science est-elle devenue un dogme ayant ses apôtres en dehors d’elle ? Comment un profane peut-il s’attaquer, non à ses idées, mais à la personne d’un professeur, parce que simplement il a eu la liberté d’être dubitatif par rapport à une procédure ou un protocole scientifique ? Faut-il rappeler à tous ceux qui s’agitent, invectivent et vocifèrent contre les réserves que le Pr Daouda Ndiaye a eues envers le traitement proposé par le Pr Raoul que celles-ci sont légitimes d’un point de vue scientifique ?

Les gens font semblant d’ignorer qu’en science, celui qui craint de se tromper n’atteindra jamais la vérité, et que l’erreur d’un scientifique n’est jamais une erreur individuelle, c’est une erreur de la science elle-même, d’une école scientifique. C’est une manière lyrique de dire qu’une erreur en science n’est pas en dernière instance une erreur, c’est juste une étape vers la vérité. Par conséquent les « erreurs » sont aussi salvatrices que les prétendues vérités scientifiques. Depuis quand la critique, la liberté d’exprimer ses doutes, ses réserves et critiques, est-elle devenue un crime ?

Il faut d’ailleurs préciser qu’à l’état actuel des choses, rien ne permet de dire que qui a raison et qui a tort. C’est le propre de la science que d’être le théâtre de visions, de courants, de théories, qui s’opposent et s’affinent dans leur hostilité. On prête au professeur des opinions et des sentiments au lieu de faire le plus simple, à savoir ranger sa position dans la dynamique naturelle de la science. C’est possible que des intérêts occultes soient derrière l’opposition au professeur Raoul, mais cela n’enlève en rien le droit qu’ont ses adversaires de s’opposer à son traitement. De toute façon, qui peut dire aujourd’hui que Raoul est uniquement motivé par des préoccupation scientifiques ? Lui-même évoque la morale et l’humanité pour justifier sa posture de rébellion vis-à-vis de la lenteur de l’approbation de la communauté scientifique ! Tout le monde veut que son traitement marche, mais ça ne doit pas être une raison pour jeter dans la fosse aux lions (l’idéologie conspirationniste) tous ceux qui sont réticents.

Popper, (La logique des sciences sociales) a expliqué de façon très rationaliste que « l’objectivité de la science n’est pas une question d’individu, intéressant les hommes de science pris à part, mais une question sociale qui résulte de leur critique mutuelle, de la division du travail amicale-hostile entre scientifiques, de leur collaboration autant que de leur rivalité ». La critique n’est donc pas l’ennemi de la science, c’en est le moteur. Il faut dire que l’existence d’écoles rend quasi impossible l’objectivité absolue en science et la société, la politique peuvent parfaitement avoir de l’effet sur l’orientation de la recherche.

Le second fait est la stigmatisation honteuse que certains font envers une communauté et qui commence à prendre des proportions irrationnelles, asociales et bêtes. Rattacher la propagation de cette maladie dans notre pays à une communauté, c’est non seulement faire preuve d’une mauvaise foi éclatante, mais aussi adopter un essentialisme creux et dangereux. Un homme intelligent et bien élevé doit éviter deux choses. La première c’est l’expression « les untel » : la totalisation ou généralisation concrète est toujours fausse, liberticide et dangereuse surtout lorsqu’elle s’applique à des hommes. La deuxième, c’est de viser des personnes à la place d’idées et de comportements. Il faut critiquer, toujours critiquer, mais éviter de tomber dans le criticisme primaire et le lynchage d’une personne à fortiori de toute une communauté. Le but de la critique, c’est de pousser l’autre à maximiser sa perfectibilité naturelle, mais non de le démolir ou de l’humilier. Chacun de nous, quel que soit ce qu’on peut lui reprocher, a les moyens de devenir meilleur, parce que chacun a du positif en lui. Vouloir souiller un homme ou une communauté, c’est faire preuve de faiblesse, démontrer la médiocrité de son esprit et de son cœur : il faut arrêter de lyncher les êtres humains !

Les hommes ne sont pas des choses, mais c’est être une chose que de chercher à les chosifier par des remarques agressives ou avilissantes. Un homme intelligent et profondément bon a horreur de porter des jugements de valeur sur des hommes comme lui, il juge des comportements parce qu’il sait qu’ils sont perfectibles.

Alassane K. KITANE

Professeur au Lycée Serigne Ahmadou Ndack Seck de Thiès

Président du Mouvement citoyen LABEL-Sénégal