Premier League: Manchester United bat Chelsea de Lampard

Manchester United a fait exploser Chelsea. Opposés à des Blues volontaires, mais mal payés, les Red Devils ont misé sur la vitesse de leurs trois flèches de devant, combiné à une réussite insolente, pour faire plier la défense londonienne et s’offrir une balade à Old Trafford (4-0). Paul Pogba, naguère annoncé partant, a distillé deux passes décisives et réalisé un match de très haut niveau. Un autre Français a été à la fête : Anthony Martial. L’attaquant a trouvé le chemin des filets en seconde période et lui aussi sorti une belle prestation sur la pelouse d’Old Trafford. La saison de Manchester United a commencé sous les meilleures auspices.