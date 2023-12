Présidentielle 2024 : Abdourahmane Diouf a déposé sa caution

« Amadou Sow, mandataire national de la Coalition Abdourahmane 2024, a déposé aujourd’hui, avec une forte délégation du parti et des alliés, la caution de 30 millions de Francs CFA à la Caisse de Dépôts et Consignations. C’est l’occasion pour moi de féliciter et de remercier tous nos militants, les Jambar, nos sympathisants et les sénégalais, qui ont participé à la caution. Les efforts consentis sont réels. Ils sont reconnus. Mais, le plus dur est à venir. Mais aussi, le meilleur est à venir », a écrit Dr Abdourahmane Diouf sur X (anciennement Twitter).