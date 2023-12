Présidentielle 2024 : Boubacar Camara investi par son parti (photos)

Le Parti de la Construction et de la Solidarité/Jengu Tabax a procédé à l’investiture de Boubacar Camara. Cet événement a eu lieu au Grand théâtre national. Il a vu la participation de nombreux militants. Voici l’intégralité de son discours…

L’HEURE DE PRENDRE LE BON CAP A SONNÉ !

Chers Congressistes, Chers invités, Vous m’avez demandé d’être votre candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024. N’est-ce pas ? Je vous remercie d’avance de votre confiance. Avant de répondre à votre importante sollicitation, je souhaite m’assurer d’avoir bien compris le sens de votre demande et la direction que vous avez indiquée. D’emblée, il me plait de rappeler que je partage votre forte conviction que le droit à la nourriture, au travail, à la sécurité, à la santé et à l’éducation est un droit fondamental qui vaut tous les combats. Par conséquent, le bon cap est celui qui mène à l’effectivité de ce droit dans un pays souverain, dans la paix et l’harmonie. Votre engagement résulte d’un constat amer que je partage aussi.

Je le sais, vous le savez mieux que moi, XAM NAA KO, YEENA MAKO GËNNA XAM, ce cap n’a pas été emprunté par les régimes politiques successifs qui n’ont pas pu développer le Sénégal malgré les énormes richesses mises à leur disposition. Je le sais, vous le savez mieux que moi, XAM NAA KO, YEENA MAKO GËNNA XAM, la plupart des Sénégalaises et des Sénégalais souffrent dans la dignité pour jouir de ce droit sans y parvenir. Je le sais, vous le savez mieux que moi, XAM NAA KO, YEENA MAKO GËNNA XAM, nos compatriotes ont espéré, cru aux promesses, consenti des sacrifices, prié, pardonné et même oublié en se disant que demain sera mieux qu’aujourd’hui et hier.

Votre engagement prend en compte un nouvel état d’esprit du peuple sénégalais. Je le sais, vous le savez mieux que moi, XAM NAA KO, YEENA MAKO GËNNA XAM, les Sénégalaises et les Sénégalais n’acceptent plus de se laisser berner par les discours mielleux et les promesses sans lendemain.Ils sont devenus plus exigeants et c’est tant mieux ! Je le sais, vous le savez mieux que moi, XAM NAA KO, YEENA MAKO GËNNA XAM, nos compatriotes aspirent à un changement durable, à un Sénégal prospère, gouverné avec de fortes institutions, pour le plus grand bien des travailleurs, des jeunes, des femmes et des entreprises. Je le sais, vous le savez mieux que moi, XAM NAA KO, YEENA MAKO GËNNA XAM, il n’est plus possible de gouverner le pays comme avant, en trompant les populations avec des miettes et des os à ronger, parce que le monde se réveille. Je le sais, vous le savez mieux que moi, XAM NAA KO, YEENA MAKO GËNNA XAM, cette fois-ci, les Sénégalaises et les Sénégalais ne veulent pas rater le virage de la vraie rupture, une alternance politique adossée à un programme alternatif crédible porté par une équipe compétente et sérieuse.

Nos compatriotes ont déjà donné un avant-gout de leur détermination. Votre engagement repose sur une détermination sans faille. Je le sais, vous le savez mieux que moi, XAM NAA KO, YEENA MAKO GËNNA XAM, les jours des entrepreneurs politiques sont comptés. Leur règne a été long et dur pour le peuple. Ils ont déstructuré le pays, annihilé les valeurs, avilit les faibles d’esprit, bafoué les croyances et transformé l’État en une machine à sous et en un instrument de règlement de comptes politiques. Je le sais, vous le savez mieux que moi, XAM NAA KO, YEENA MAKO GËNNA, il ne suffit pas de compter les jours restant du régime politique sortant et du système de prédation de notre économie, il faut contribuer à mettre fin au règne de ceux qui ont pillé notre pays pour leurs propres intérêts. Je le sais, vous le savez mieux que moi, XAM NAA KO, YEENA MAKO GËNNA, malgré ses forfaits, l’ancien régime ne tombera pas de lui même.

Il faut le pousser énergiquement à la porte avec vigilance et détermination, dans la paix et sans violence. Il ne faut leur accorder aucun prétexte ou aucune justification. Il faut vous boucher les oreilles quand leurs tenants, défenseurs et béquilles vous parlent. Ils n’ont fait que cela, pendant 63 ans et nous en sommes là, pauvres et fatigués. A présent, l’heure de prendre le bon cap a sonné ! Les Sénégalaises et les Sénégalais ont maintenant besoin de savoir quel cap emprunter, que faire, comment le faire, par où commencer, quels résultats attendre, quels avantages en tirer, quel avenir pour les générations futures.

1. Prendre le bon cap, c’est d’abord, METTRE DE L’ORDRE, JAGAL Le cap que nous indiquons suppose un préalable, la RUPTURE, la vraie celle-là, pas la rupture du bout des lèvres. CETTE RUPTURE EST INDISPENSABLE, elle a un autre nom, La Réparation, elle permet de mettre de l’ordre, JAGAL. Je fais miennes LES MESURES que vous avez énumérées. CETTE RUPTURE EST ATTENDUE. Rompre, c’est couper le cordon ombilical avec les pratiques politiques malsaines, sans pitié, ni remords avec des ciseaux bien limés. C’est le JENGU, le sursaut salvateur.

2. Prendre le bon cap, c’est ensuite, CONSTRUIRE, TABAX. Cette construction du Sénégal du Futur se décline à travers les engagements que je partage sans réserve, en particulier sur : – L’EDUCATION – LA SANTÉ. – LA JEUNESSE ET L’EMPLOI. – LES FEMMES – LA TRANSFORMATION STRUCTURELLE DE L’ÉCONOMIE ET LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT AVEC L’OPTIMISATION DE NOS RESSOURCES NATURELLES – L’ENVIRONNEMENT. – LA BONNE GOUVERNANCE. Voilà ma lecture de la direction que vous voulez emprunter pour offrir un nouveau visage au Sénégal, plus joyeux et plus apaisant et qui vous a coûté tant d’efforts et de sacrifices. Votre sollicitation est bien comprise. Je vous demande, à mon tour, de considérer comme notre pacte de confiance les mesures pour mettre de l’ordre et engagements pour construire le Sénégal. Notre souhait commun, le plus ardent, est que, dans cinq ans, les Sénégalaises et les Sénégalaises, constatent, avec satisfaction, un changement bénéfique dans leurs conditions de vie et dans la marche de l’État et de la Nation.

Un changement durable qui se poursuivra et qui fera du Sénégal un pays qui maitrise ses ressources naturelles et produit les biens et services dont il a besoin grâce à une économie basée sur la transformation industrielle. Le baromètre de ce sentiment de bien-être peut se résumer en trois points : – Les soucis d’avenir sont dissipés. XEL YI DAL ; – Les cœurs sont apaisés. XOL YI FEEX ; – Les moyens de subsistance sont renforcés. POOS YI FEES. La complexité du monde d’aujourd’hui commande une réinvention d’un nouveau socle sur lequel la nation doit bâtir le progrès souhaité dans un contexte où notre pays doit passer d’un pays qui souffre d’une dépendance économique chronique à un hub pétrolier et gazier favorisé par un positionnement géopolitique potentiellement favorable à la stabilité.

Pour ce faire, l’identification des poutres-maitresses est essentielle : l’élévation du travail, de l’éthique et du respect comme valeurs cardinales, objet d’un fort consensus national. Mon profond désir de voir ce souhait se réaliser ne me laisse guère le choix. Je suis prêt et j’accepte solennellement d’être le candidat de la Coalition KAMÂH 2024 à l’élection présidentielle du 25 février 2024. A présent, permettez-moi de m’adresser à mon peuple, celui qui m’a vu naitre, m’a couvé et m’a permis de susciter un bel espoir de contribuer à écrire les belles pages de notre histoire. Sénégalaises, Sénégalais, Chers compatriotes, Aujourd’hui, je suis candidat à l’élection présidentielle et je compte sur votre vote pour prendre en mains les destinées du pays que nous aimons et partageons, le Sénégal.

J’ai accepté ce destin parce que je sais que je me suis préparé à faire face à toutes les situations en toutes circonstances et je suis prêt à mobiliser toutes mes forces pour hisser le Sénégal à sa vraie place. Vous me connaissez, les uns mieux que les autres, mais ceux qui m’ont côtoyé savent que je suis un homme déterminé, profondément patriote, engagé, équilibré, honnête et sérieux. Je voudrais vous rassurer que l’idée de m’élire est une très bonne idée car je suis la garantie d’une rupture sereine et ferme, d’un changement de cap pertinent et utile. J’ai donc l’honneur de solliciter, humblement, vos suffrages.

Vive le Sénégal Vive l’Afrique ! Boubacar CAMARA Kamâh 1