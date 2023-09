Présidentielle 2024 : Les candidats face à un gros problème

Présidentielle 2024 : L’impréparation frappe tous les candidats (Par Assane Samb)

S’il y a une réalité que tous les candidats à la présidentielle se partagent, c’est bien le manque de préparation. A quatre mois d’une échéance électorale aussi importante, aucun candidat n’est en mesure d’avoir réussi les préliminaires nécessaires à une candidature, à quelques exceptions près.

Le candidat de la majorité, Amadou Bâ, vient juste d’être informé du choix porté sur sa personne. Un choix contesté, par ailleurs. Du coup, il est à peine sorti d’une surprise compréhensible parce que dans cette coalition, c’était Macky qui était perçu comme le candidat idéal. Alors, on revoit les plans, les stratégies, on essaie de s’adapter à la nouvelle donne même si l’on sait que la tâche sera difficile. Seule l’ambition de gagner est restée intacte.

Au niveau de l’opposition, ils étaient nombreux à compter sur le candidat Ousmane Sonko et ce dernier a été non seulement emprisonné mais son parti a été dissous. Et on vient d’apprendre que sa radiation des listes électorales lui a été notifiée.

Donc, là aussi, il faut revoir tous les plans, se redéployer et envisager même un plan B pour combler un vide. Car, les miracles sont rares en politique et tout indique qu’il sera difficile pour Sonko de participer à cette élection.

Pis, les autorités semblent avoir décrété officieusement une sorte d’état d’urgence politique qui fait que l’administration territoriale ou de commandement a tendance à interdire, systématiquement, toute manifestation politique venant notamment de l’opposition. Les caravanes sont ainsi stoppées, les rassemblements publics interdits. Du coup, l’opposition réunie au sein de Yewwi Askan Wi ne sait pas à quel saint se vouer.

Une situation qui accentue l’impréparation pour cette opposition même si le pouvoir en profite pour des activités qui mettent de plus en plus son candidat au premier plan. En tout état de cause, ce manque de préliminaires électoralistes va handicaper tous les candidats qui devront user de subterfuges et de raccourcis pour se tirer d’affaires. Cette donne en rajoute d’ailleurs au caractère inédit de cette élection. Et cela fait que personne ne part vraiment favori.

Les failles existent dans tous les camps, ce qui multiplie les chances pour tout le monde. Ce qu’il faut simplement éviter, c’est de profiter de sa position pour empêcher à ses adversaires de se mouvoir correctement. Ce serait alors un combat déloyal.