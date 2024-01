Présidentielle 2024 : Les enseignants républicains contre tout report du scrutin

Le Conseil Constitutionnel a publié hier la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 25 Février 2024 .Hamath Suzanne Kamara et ses camarades se félicitent de cette décision qui confirme la bonne marche du processus électoral et par ricochet de notre démocratie.

À cet effet , les enseignants de l’Alliance Pour la République et de la Coalition Benno Bokk Yakaar après avoir réaffirmé leur engagement à se battre pour l’élection du candidat le Premier Ministre Amadou Ba au premier tour comme ils l’ont toujours matérialisé avant et après sa désignation comme porte étendard du camp présidentiel car ayant le meilleur profil pour poursuivre les grandes réalisations du Président Macky Sal l, à travers le Plan Sénégal Émergent ( PSE ) , appellent les responsables , militants et sympathisants de la grande majorité présidentielle à se remobiliser mais à s’engager sans aucune ambiguïté pour élire le candidat Amadou Ba au soir du 25 Février 2024.

Sachant que le Coordonnateur National du Réseau des Enseignants Républicains écarte toute idée de report ,les enseignants de la Majorité plaident pour le respect scrupuleux du calendrier républicain .Le Président Macky Sall en renonçant à se présenter à cette élection présidentielle compte sortir par la grande porte , en organisant des élections libres , inclusives et transparentes , à la date prévue . Et tous ses timoniers ont l’obligation de l’accompagner dans ce choix hautement patriotique.

C’est également le lieu d’appeler cette frange qui entretient la thèse du report sur la base de légèretés pour ne pas dire d’ intérêts cryptos personnels , à une posture plus républicaine . Et pour ceux de notre camp dont la seule motivation a été d’empêcher la candidature du Premier Ministre Amadou Ba , nous demandons de rentrer dans les rangs en portant la cause de la continuité avec le candidat Amadou Ba .Ces précisions faites , nous voudrions avant de clore lancer cet ultime appel à l’unité et à la remobilisation à l’endroit de nos camarades enseignants de la majorité , non sans exiger des autorités supérieures du Parti et de la Coalition plus de considération à l’endroit de la composante enseignante dont l’expérience et l’expertise en matière électorale ne souffrent d’aucune contestation .

Ils sont donc à respecter et à mettre à contribution pour une bonne sécurisation du processus électoral , de la base au sommet .Enfin les enseignants de la coalition Benno Bokk Yakaar , à travers un pôle bien organisé et fonctionnel appellent les camarades à intégrer massivement les appareils de base qui doivent porter l’élection au niveau déconcentré : les comités électoraux et/dont le Président Macky Sall a , à travers , une lettre circulaire donné des instructions fermes pour leur installation avant le 28 Janvier 2024 .Unis et mobilisés , nous marcherons inéluctablement vers une victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar , au premier tour et les enseignants seront les grands artisans de cette importante étape de conservation du pouvoir .

Hamath Suzanne Kamara

Coordonnateur National du Réseau des Enseignants Républicains (RNER) .