Présidentielle 2024 : Mimi Touré ne ferme pas ses portes à Boun Abdallah Dionne et Aly Ngouille Ndiaye

Aminata Touré est-elle intéressée par un front commun avec Mahammed Boun Abdallah Dionne et Aly Ngouille Ndiaye, eux aussi en rupture de ban au sein de la majorité présidentielle ? Invitée sur Iradio, ce dimanche, l’ancienne parlementaire, a répondu à cette question.

«J’ai déclaré ma candidature depuis le 1er janvier 2023 et depuis lors nous poursuivons notre logique. Et nous allons à la rencontre des Sénégalais pour expliquer notre programme et solliciter leurs parrainages. De toute façon nous sommes un mouvement ouvert et nous faisons ce que nous avons à faire», a-t-elle déclaré.