Présidentielle 2024 : TAS présente son plan pour «redresser le Sénégal»

TAS présente son plan pour redresser le Sénégal

Un homme politique sénégalais au parcours aussi riche que diversifié, une figure de proue depuis 2017 de l’opposition sénégalaise, Thierno Alassane Sall est connu pour sa constance et sa ferme volonté de tirer le Sénégal des eaux troubles du sous-développement.

Le mercredi 13 septembre 2023, Thierno Alassane Sall, le président de la “République des Valeurs” RV, a fait sa déclaration de candidature pour l’élection présidentielle du 24 février 2024.

Thierno Alassane Sall a suivi un parcours académique exemplaire. Après des études coraniques et une éducation primaire dans sa ville natale, il a complété son cursus secondaire au prestigieux lycée Malick Sy de Thiès. Par la suite, il a continué ses études en Tunisie, obtenant un diplôme d’ingénieur en électronique spécialisé en télécommunications à l’École nationale d’ingénieurs de Sfax. Il a également décroché un diplôme d’ingénieur en aviation civile à l’École africaine de la météorologie et de l’aviation civile (EAMAC) de Niamey, au Niger. Il a poursuivi ses études économiques à l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.

Dans un format assez innovant et moderne, et avec un discours aux allures de « offre programmatique adéquate », TAS déclare sa candidature, faisant de la lutte contre la corruption, le détournement et la mal gouvernance son principal combat.

À en croire à Thierno Alassane Sall dont le seul tort est d’avoir privilégié la patrie aux privilèges, on ne peut tirer le Sénégal des eaux troubles du sous-développement sans mettre un terme à ces pratiques qui constituent les principaux goulots qui étranglent le Sénégal.

Constant dans sa volonté d’apporter un souffle nouveau à la politique sénégalaise, mettant l’accent sur la compétence, l’expérience et l’éthique, Thierno Alassane Sall met en avant dans sa déclaration un certain nombre de valeurs telles que le travail, la liberté, la fidélité, la bonne gouvernance, la construction d’institutions fortes, et bien d’autres.

Contrairement à plusieurs déclaration de candidature, TAS rappelle et montre que cette période doit être une période de prédilection des arguments et contre-arguments, de propositions fortes pour un autre Senegal.

Dans son discours, TAS met un accent particulier sur les goulots qui étranglent la patrie et apporte de fortes propositions pour y mettre un terme, afin de sortir le Sénégal du peloton de queue des pays les plus pauvres au monde.

Thierno Alassane Sall voit cette période comme une opportunité pour le Sénégal de retrouver sa grandeur et de construire une République basée sur des valeurs solides. Il est animé par l’amour profond qu’il porte à son pays et sa vision de le réinventer pour un avenir meilleur. C’est pourquoi il se présente à l’élection présidentielle de 2024, avec la ferme intention de transformer le Sénégal.

Khadim Bamba Tall

Membre cercle des cadres de la République des valeurs.