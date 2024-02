Présidentielle 2024 : Zahra Iyane Thiam répond au groupe des 15 candidat et fixe des dates

« Si nous considérons que nous sommes en campagne électorale permanente, les délais importent peu, seul le respect strict des règles républicaines doivent guider et justifier les décisions à prendre. A ce stade, je note que le corps électoral est déjà convoqué car le décret abrogeant le décret de convocation a été annulé, il reste que la date fixée n’étant plus réaliste le CC demande seulement de fixer une nouvelle date. Ainsi il convient de prendre un décret de fixation de la nouvelle date pour l’élection. Tant mieux pour la République et le Sénégal, si les jours qui nous séparent du 02 avril nous permettent de convoquer le collège électoral le 17 mars avec une période de 21 jours de campagne à compter du 24 février. Les résultats après étude de la CDRV et de la CNRV et la proclamation du CC tiendront sur 6 jours.

Si un 2ème tour intervient, il pourrait se tenir le 31 mars avec une période de campagne de 6 jours en lieu et place des 15 jours. Ainsi la proclamation définitive des résultats du 2nd tour, au 1er voir 2 avril, permettra la prestation de serment au 3avril. Un schéma avec l’élection le 10 mars est sensiblement similaire avec juste la période de 21 jours de campagne pour le 1er tour réduite à 15 jours ou moins. Prions collectivement que l’arbitrage du Chef de l’Etat soit un point de convergence pour tous les acteurs, et permette de traverser allègrement cette période, car si nous ne prenons garde, cette incertitude grandissante peut avoir des conséquences socioéconomiques troublantes pour le pays, compte non tenu des autres conséquences liées aux relations internationales et aux engagements bilatéraux et multilatéraux. Election le 17 mars. Début campagne électorale le 24 février ( pour 21 jours). Début campagne électorale le 01 mars ( pour 15 jours). Proclamation résultat par CC le 24 mars. 2ème tour s’il y a lieu le 31 mars avec 6 jours de campagne du 25 au 30 mars inclus. 2 ou 3 avril prestation de serment », a écrit Zahra Iyane Thiam sur Facebook en réponse au groupe des quinze (15) candidats retenus par le Conseil constitutionnel.