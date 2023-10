Présidentielle de 2024 : Ansoumana Dione explique le pléthore de candidatures

Plus de 126 candidats à la candidature à la présidentielle de 2024, ont déjà retiré leurs fiches de parrainage. Pour certains, c’est la fonction de Président de la République qui est entrain d’être dévoyée, chacun se croyant pouvoir accéder à la Magistrature suprême. Non, ce n’est point le cas. Le Sénégal est arrivé à un tournant décisif. Et, il est assez important pour les électeurs de procéder, pour la première fois, à un choix sur la personne qui devra être chargée de gouverner le Sénégal. Après Léopold Sédar SENGHOR, Abdou DIOUF, Abdoulaye WADE et le chef de l’Etat Macky SALL, ce dernier ayant beaucoup fait surtout par rapport aux infrastructures, l’heure est venue pour le peuple sénégalais d’ouvrir une vraie nouvelle ère politique.

En réalité, ce nombre si exorbitant de candidats ne devrait surprendre personne, au vu des multiples enjeux, liés à ce si grand rendez-vous qui, peut-être, ne se présentera plus jamais. Pourtant, il n’y a absolument rien de grave que des sénégalais, avec un nombre si important, soient animés d’un esprit de gouvernance de notre grande nation. Dans la nouvelle marche du monde, le Sénégal est attendu par toute la Communauté internationale et les citoyens n’ont pas droit à la moindre erreur sur le choix de leur prochain Président de la République. Depuis 1960, notre pays est dirigé par des hommes politiques et jusqu’ici les citoyens restent confrontés avec les mêmes difficultés, avec trop de désespoir. 2024 arrive et ce sera le moment de choisir.

Rufisque, le 04 octobre,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024