Présidentielle : Les cadre républicains en France sonne la mobilisation

Profitant de ce rassemblement regroupant l’ensemble des Coordinations, les structures internes, la Coalition BBY, les Mouvements de soutien ainsi que les sympathisants, ce 13 mai 2023 à Paris, à l’effet de renouveler notre soutien indéfectible à SEM Macky Sall, nous de la Convergence des Cadres Républicains de France avons adopté la résolution suivante :



Le Peuple Sénégalais souverain a toujours démontré à la face du monde sa grande maturité, dans un climat de paix et de sérénité qui a démenti toutes les prévisions apocalyptiques des oiseaux de mauvaise augure;



∙ Considérant que les résultats économiques obtenus depuis 2012 ont impacté de manière significative sur les populations sénégalaises aussi bien des villes que des campagnes;



∙ Considérant que la vision qui a, depuis lors, guidé l’action politique de SEM Macky Sall et qui, depuis son avènement à la Magistrature Suprême a valu à notre pays un rayonnement international sans précédent, est fondée sur la profonde croyance en certains principes et valeurs qui sont les moteurs de l’Emergence tels que : le respect des libertés et droits fondamentaux de l’Homme, l’édification de l’Etat de droit, la promotion de l’équité territoriale.

∙ Considérant les réalisations multiformes dans tous les secteurs : économique, social, culturel, infrastructurel que cette vision a induites : construction, aménagement et réfection de grands axes routiers, de ponts, d’autoroutes, d’autoponts, de structures sanitaires de niveau V, du TER et du BRT en cours de finition.



Ces projets aussi ambitieux et porteurs de bien-être et de progrès pour les populations, ouvrent de belles perspectives qui vont propulser définitivement notre pays dans le cercle restreint des Pays Emergents avec un budget 2023 qui atteint un chiffre record de 6411.5 milliards de francs CFA dans un contexte mondial marqué par la guerre en Ukraine ;

∙ Considérant les avancées significatives constatées dans l’amélioration des conditions de vie des couches défavorisées de la population grâce à une meilleure redistribution des richesses et une plus grande équité sociale (CMU, césarienne, hémodialyse, Bourses familiales, augmentation des salaires) et du recrutement dans la fonction publique en plus du programme « Xeuyou Ndaaw Gni » ;



∙ Considérant que les réalisations du Président Macky Sall depuis 2012, ont largement dépassé ceux des régimes précédents ;



∙ Considérant la crédibilité dont jouit le Sénégal dans le monde et qui, sur le plan politique lui assure un leadership incontesté, et, au plan économique et financier, la confiance totale des bailleurs de fonds ;



∙ Soulignant l’importance primordiale d’un équilibre des Pouvoirs dans une démocratie majeure comme le Sénégal, équilibre dont découle le rôle de premier ordre que doit jouer le Parlement dans le fonctionnement de l’Etat ;

∙ Rappelant l’intérêt que revêt pour l’ensemble de la Nation sénégalaise de disposer d’Institutions fortes assurant pleinement les pouvoirs que leur confère la Constitution ;



La Convergence des Cadres Républicains de France :



1. Salue la maturité du Peuple Sénégalais qui s’est illustrée de façon éclatante le 31 juillet 2022 avec une belle victoire de la démocratie qui a conduit à une percée remarquée de l’opposition au Parlement dans la paix et dans un esprit chevaleresque ;



2. Magnifie les actions du Président Macky Sall à la tête de l’UA confirmant à la face du monde sa stature d’homme d’Etat exceptionnel et de référence incontournable pour que la voix de l’Afrique, berceau de l’Humanité soit entendue et respectée ;

Félicite l’ensemble des acteurs qui ont permis le succès sans précédent de ce rassemblement qui fera date dans l’Hexagone ;



4. Retient avec satisfaction et fierté la belle leçon de démocratie, de patriotisme et d’abnégation que donne tous les jours le Président de la République à des adversaires politiques qui n’ont que le chaos comme offre politique ;



5. Invite toutes les composantes du BENNO à ne ménager aucun effort pour mobiliser l’ensemble des populations en vue d’un taux de participation très élevé en faveur de la majorité présidentielle en direction de l’élection du 25 février 2024 qui sera une photographie fidèle de notre ancrage politique ;

Décide, à l’unanimité, d’inviter toutes les instances du BENNO de porter la candidature de SEM Macky Sall à la présidentielle de 2024 et demande à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais, qui ont constaté dans leur vécu quotidien les importants changements du fait de la politique et de l’action du Président de soutenir sa candidature.



7. Donne mandat au Président Macky Sall, Président de l’APR, de la Coalition BBY et de la Majorité présidentielle pour entériner sa candidature et la faire déposer conformément aux lois et règlements en vigueur.



UN SÉNÉGAL DE TOUS !

UN SÉNÉGAL POUR TOUS !

EN AVANT POUR UN SÉNÉGAL ÉMERGENT !



Fait à Paris, le 13 mai 2023