Présidentielle : Saa Kadior invite les sénégalais à éviter le piège des nouveaux types de politiciens

PATRIOTISME ET PAS ÉGOÏSME par Saa kadior

Jamais dans l’histoire de notre pays, nous n’avons eu la possibilité de choisir notre président sans la participation de celui sortant.

L’occasion nous est alors offerte de faire un choix rationnel, loin de tous déterminismes, de calculs politiciens encore moins de vote de complaisance.

Dans ce contexte de pré-exploitation de nos consistantes ressources naturelles, notre pays suscite la convoitise. Tous les charognards sont aux aguets attendant impatiemment nos erreurs pour sauter sur l’occasion.

Nous devons dès lors faire preuve de maturité pour ne pas hélas tomber dans le piège de certains aguerris politiciens professionnels, de ceux qui cherchent à résoudre à tout prix leur déboires judiciaires et de ceux animés par un ardent instinct de vengeance.

L’intérêt général qui consiste à mettre la patrie avant le parti ou avant même un quelconque individu est la seule voie qui peut nous assurer d’opérer à la rupture nécessaire pour développer notre nation.

Nous avons par la grâce de Dieu, une occasion à ne pas manquer. Refusons cette guerre des ambitions qui ne profite qu’à une seule personne ou un seul clan.

Un président aux antipodes de la légalité depuis son accession à la magistrature suprême, des opposants casseurs et va en guerre ont failli plonger notre pays dans une insécurité permanente. L’alternative à l’injustice n’est point la violence mais un combat démocratique. Ce dont nous avons assisté ces dernières années n’est rien d’autre qu’un choc des ambitions. Celui qui compte conserver le pouvoir à tout prix et celui qui le veut par tous les moyens.

Personne ne peut et ne doit prétendre orienter nos votes, tout simplement parce qu’il est inéligible. Il peut être un « « bon cheval », mais cela ne lui donne pas le pouvoir de nous dire qui a le meilleur profil…. Penser ainsi c’est sous estimer la maturité du peuple sénégalais.

Nous ne voulons plus que nos émotions, nos désirs de vengeance encore moins que le discours mensonger de certains beaux parleurs motivent nos choix. Cette fois-ci, nous devons avoir la lucidité d’élire la personne juste, capable de mettre notre pays sur les rampes du développement. Concentrons nous sur les programmes, leurs faisabilité, les personnes qui les incarnent, leurs parcours et le tout avec une seule unité de mesure : le SÉNÉGAL.

Senghor nous avait imposé Abdou Diouf, des mensonges pour ne pas dire un complot international nous a privé du Président Wade, la traîtrise qu’il a subi nous a coûté l’arrivée du président Macky Sall comme une punition divine.

Il nous faut alors réaliser la deuxième vraie alternance car celle avec le régime marron -beige n’en est pas une. C’est d’ailleurs la plus grande erreur jamais commise par notre peuple.

La force du « click » avec les Souleymane Jules Diop, la véracité de la plume alimentaire de Abdou Latif Coulibaly et les contres vérités de la TFM ( Télé Falle Macky) ont hélas aveuglé la population…. Les dés étaient alors jetés et l’erreur commise.

Rien a changé et je dirais même que c’est maintenant pire. Les réseaux sociaux florissants sont source de désinformation et de mensonge à la portée de tout le monde. Tous les récents actes de banditisme sont les conséquences de la mauvaise utilisation de ces nouvelles instruments de communication.

Utilisons nos méninges au lieu de se laisser téléguidés par ces manipulateurs des temps modernes, le Sénégal est la poste qui est en jeu.

Ceci est un cri du cœur pour alarmer et avertir avant que l’irréparable ne se produise. J’appelle à un choix réfléchi pour ne pas tomber dans le piège des nouveaux types de politiciens aux discours utopistes qui chantent plus qu’ils ne parlent et demandent plus qu’ils ne répondent……

Aujourd’hui c’est maintenant et demain sera trop tard.

Vive le Sénégal !!!

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple