Présidentielle : Un membre de la société civile se lance dans la course (photo)

L’ancien président de la Commission orientation et stratégie du Mouvement du 23 juin, Abdourahmane Sow se lance dans la course à la présidentielle de 2024. Comme les autres candidats, il nourrit l’ambition de diriger le Sénégal. Il veut aussi restaurer le respect de l’éthique et la culture de la responsabilité.

« Le constat est incontestable et amer. Le Sénégal est divisé, déchiré et en lambeaux, nos compatriotes sont consternés. Cela, du fait d’une manière de faire, anti-démocratique et anti-républicaine, d’une élite traditionaliste, d’acteurs de premier rang, incapables de saisir le sens, ni de leur responsabilité, ni de nos attentes. Nos aspirations, nos réelles préoccupations, notre dépit, n’en parlons pas. Des vendeurs d’illusions, prompts à se servir du peuple et non servir ce dernier, qui utilisent nos souffrances, utilisent le contribuable sénégalais à des fins égoïstes et politiciennes pour soumettre nos compatriotes comme des esclaves », affirme Abdourahmane Sow dans des propos rapportés par Seneweb.

Face à « un système politique rétrograde, empreint d’abus et de confiscation du pouvoir », Abdourahmane Sow dit : « Sénégalaises, Sénégalais, c’en est assez, Doyna Seuk ! ».