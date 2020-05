Prise en charge des factures d’électricité…les sénégalais satisfaits

Le covid 19 a certes bouleversé, inquiété, stressé tous les sénégalais mais le plan de résilience économique et social de SEM Macky SALL apaisera les coeurs et les esprits, redonnera espoir à toutes les catégories socio-professionnelles affectées mais aussi et surtout, assistera Goorgorlu en ces moments difficiles comme s’il n’y avait pas de coronavirus dans ce pays. Déjà, c’est la satisfaction totale, en attestent les témoignages de satisfaction qui inondent les réseaux sociaux concernant la prise en charge des factures d’électricité par l’Etat. Il en sera ainsi pour l’eau, en plus des 8 millions de sénégalais qui reçoivent actuellement plus de 140 000 tonnes d’aide alimentaire composée de 2 sacs de 50 kg de riz , 10 litres d’huile, 10 kg de pâtes alimentaires, 18 morceaux de savons en plus de l’assistance des collectivités territoriales qui vient ceinturer la chaîne de solidarité nationale. Mieux, aucun secteur ne sera épargné, en plus de ces efforts à l’endroit des familles sénégalaises, qu’il s’agisse des secteurs des transports, de la pêche, du tourisme, de l’éducation , de la santé… 1000 milliards de Fcfa , il faut le faire et l’État est prêt à consentir tous les efforts, tous les sacrifices afin que ce virus ne détruise deux fois.

En dehors d’une gestion sanitaire de la pandémie du covid 19 à tout point de vue tres performante, il est à louer le fort sens des responsabilités qui accompagne la gestion de cette crise par tous les acteurs politiques, économiques et sociaux.

Comme le peuple est satisfait, conscient de la présence de l’État à ses côtés, il ne lui reste qu’à observer sans liberté, les mesures barrières et l’état d’urgence, afin que nous nous débarrassions et vite de ce virus. La balle est dans notre camp.

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr grand yoff