Problèmes des inondations : Le diagnostic de Lansana Gagny Sakho

L’ancien directeur de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) a donné son avis sur les problèmes des inondations auxquels notre pays fait face depuis le début de l’hivernage. Selon Lansana Gagny Sakho, interrogé par Source A dans sa parution de ce lundi, « il faut une approche globale et une rationalisation des acteurs. » Aussi, dit-il, nous avons en réalité un problème d’aménagement de territoires. C’est dans la durée que l’on arrivera à des solutions. »

Parlant des problèmes d’aménagement du territoire, il déplore le fait que les gens se soient établis dans des zones non édificandis. «Il y a eu de nouveaux quartiers qui sont venus s’ajouter. On a réduit la capacité d’imperméabilité des sols. On a mis des routes partout, on a construit partout. Et l’eau n’a plus de chemin pour s’infiltrer», explique-t-il.