Procès Mame Mbaye Niang-Sonko : Le leader de Pastef jugé par un sympathisant de son parti

Un juge est certes un être humain donc il peut avoir des goûts, des sentiments, des positions politiques. Cependant, il doit se garder d’afficher ouvertement ses positions partisanes surtout sur un lieu public comme Facebook, car Facebook ‘’mbedeuleu’’ (rue publique).

Ainsi lorsque, ce matin j’ai vu les captures d’écran du mur Facebook du juge Mamadou Yakham Keita, j’ai compris que Ousmane Sonko a été jugé par un militant de Pastef du moins un sympathisant. On voit clairement sur son mur une publication d’une vidéo partagée le 21 février 2018, où le ministre Mame Mbaye Niang ironisé confond la Gambie parmi les pays de l’UEMOA. Une autre vidéo partagée par le juge Mamadou Yakham Keita, le 1er juillet 2018, c’est une vidéo d’un des lieutenants de Ousmane Sonko où ce dernier s’attaquait à Amadou Ba à l’Assemblée Nationale, prétendant qu’il ment. Et le 17 septembre 2018, le juge Mamadou Yakham Keita s’est même permis de partager un direct d’une activité de Pastef que Lamine Diagne, membre de ce parti avait publié. Il y a bien sûr d’autres publications du juge Mamadou Yakham Keita qui mettent en cause son intégrité et son impartialité. Tous ces éléments factuels, vérifiables doivent pousser à des recours pour un jugement impartial de cette affaire.

Mamadou Niang, responsable politique à Bakel