Profanation de Touba : Idrissa Diop met en garde les parents et la jeunesse

Le musicien international Idrissa Diop vice président du parti politique Fulla Ak Fayda, président du conseil scientifique de l’Omart Sénégal se dit meurtri de surcroît blessé dans sa foi et sa ferveur par la honteuse et ignoble montée des attaques injurieuses et criminelles contre l’intégrité morale, religieuse et sacrée de touba , du mouridisme et de son Calif Al Mountakha Bachir Mbacké.

Idrissa Diop met en garde la diaspora, les parents et la jeunesse sénégalaise sur l’impérieuse nécessité d’un retour aux valeurs culturelles sénégalaises fondamentales.

Idrissa Diop rappelle : «Même si la haine et la colonisation ont été trop chargées contre Ahmadou Bamba Mbacké khadimou Rassoulilahi, la situation actuelle est inqualifiable et dénote d’un laxisme d’Etat pour la restauration de l’autorité religieuse et morale. Touba, Tivaouane, Médina Baye, Ndiassane, Yoff ect demeurent des institutions religieuses et cultuelles à préserver jalousement.»

Idrissa Diop musicien international est le premier a chanté Serigne Touba khadimou Rassoul dans la musique moderne sénégalaise le 5 Avril 1974 .

L’artiste musicien international Idrissa Diop se dit fier du kalife Général Serigne Mountakha Mbacké Bachir et lui renouvelle son amitié : JEREJEF Serigne Touba.

Signé :

Idrissa Diop, Musicien international

Parti politique Fulla Ak Fayda