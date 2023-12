Programme zéro bidonville : Le président livre les clés de la Cité Baraka

Dans le cadre du programme zéro bidonville, le président de la République, Macky Sall, a inauguré, hier, la Cité Baraka située à Liberté 6 et entièrement rénovée grâce au projet de reconstruction et de modernisation du quartier Baraka. Cette cité a été financée par Tous, une fondation de Madame Ute Henriette Ohoven, Consul Honoraire du Sénégal à Düsseldorf, en Allemagne.

‘’Comme je le disais lors de la cérémonie de lancement du projet, Baraka s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme de modernisation urbaine nommé Sénégal zéro bidonville, qui, lui-même, est une entité du programme de 100 000 logements pour faciliter l’accès au logement. La réception aujourd’hui de ces logements est un pas important dans la concrétisation de notre conviction qu’il est possible de transformer un bidonville en un quartier moderne où les populations concernées y sont relogées. Le projet est constitué d’un complexe de onze (11) immeubles dont deux cent dix (210) appartements pour les populations impactées et régis selon les règles organisant la copropriété au Sénégal, ainsi que soixante (60) appartements à usage commercial’’, a expliqué le chef de l’Etat.

Ce projet intègre également une mosquée, un centre de formation, une case de santé, une école élémentaire et un cyber pop. Selon Macky Sall, pour réaliser ce projet, l’Etat du Sénégal a cédé, à titre gratuit, l’assiette du terrain, exproprié les propriétaires de baux privés pour les intégrer à l’assiette du projet, mais également réalisé les voiries divers et intérieurs à travers l’intervention des sociétés concessionnaires.

‘’En répliquant le modèle Baraka et en consolidant les efforts notés dans la promotion de l’habitat à travers les nombreux projets immobiliers, l’objectif d’un Sénégal zéro bidonville avec l’accès au logement au plus grand nombre est une perspective atteignable. C’est pourquoi, j’invite tout l’écosystème de l’urbanisme et du logement tels que le gouvernement, les collectivités territoriales, les urbanistes, les architectes, les notaires, les promoteurs et les partenaires techniques et financiers à s’inspirer du modèle Baraka pour faciliter à nos chers compatriotes, l’accès au logement décent et abordable’’, a-t-il soutenu.

S’adressant aux usagers de ces habitations, Macky Sall leur a demandé d’en faire un bon usage pour relever le défi de l’entretien. Le chef de l’Etat dit engager toutes les parties prenantes au respect des obligations stipulées dans les contrats signés, y compris le paiement régulier des frais de participation symbolique aux charges d’entretien et de gestion des immeubles.