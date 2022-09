Projet « JEGE »…Aminata Assome Diatta remet 7 nouveaux Tracteurs à Bignona

La conjoncture économique mondiale actuelle notamment sur le plan alimentaire donne raison au ministère du commerce et des PME qui avait initié il y a quelques années le programme appelé « JEGE » qui contribue entre autre à la promotion des services de mécanisation agricole et à rapprocher d’autres services des populations.

Et ce programme des points « JEGE » est inclus dans le projet de développement des entreprises en milieu rural (PRODEM). Ainsi, durant la phase test, Assome Aminata Diatta et ses services ont à la disposition des points relais appelés points « JEGE » le matériel qu’il faut notamment des tracteurs qui font des prestations partout où on les appelle permettant ainsi aux agriculteurs de disposer de l’outil et aller vite à moindre coût. La phase d’essai étant concluante, le ministère du commerce passe à la vitesse supérieure dans un élan de généralisation.

Le ministre de commerce a remis alors, dans le cadre de ce projet, sept nouveaux tracteurs à Bignona pour renforcer le dispositif déjà en place avec les quatre premières machines. Le projet est alors en train d’être mis à l’échelle pour faire profiter le maximum de population dans le domaine agricole mais aussi dans d’autres secteurs comme la micro finance dans le cadre du partenariat noué avec des institutions mais le transfert et le retrait de colis entre autres services qui permettent aux populations de gagner du temps

Le Ministre Assome Diatta a invité les bénéficiaires et les gestionnaires du matériel à faire leur ce projet et le matériel mis à leur disposition pour booster l’économie locale

L.BADIANE pour Xibaaru