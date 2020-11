Propos sur Mimi Touré : Yérim Seck traité d’énergumène par…

CHEIKH YERIM SECK, TOI AUSSI !

Question légitime. Qui de l’énergumène du nom de Cheikh Yerim Seck ou de l’honorable dame du nom de Aminata Toure doit se taire ? Cheikh Yerim Seck, toi aussi ! En voilà un individu qui aurait dû prendre la sommaire précaution de ne jamais s’afficher devant ses compatriotes et se terrer définitivement dans son trou. Mais plutôt que cet exercice louable, l’homme ne cesse de l’ouvrir comme pas possible en se présentant en censeur. Et pourtant l’énergumène a un dossier dans une affaire de mœurs (encore) qui est pendant devant nos juridictions. Pendant que des individus reconnus comme violeurs croupissent encore en prison, lui, il a miraculeusement bénéficié d’une grâce présidentielle. Bien entendu, cette main heureuse ne peut effacer son statut de prédateur sexuel. Et le voilà qui écume les plateaux des radios et Tv professant la bonne parole. Sa dernière sortie à l’émission Jakarlo, s’attaquant à Mimi Touré, est d’une bassesse. Personne n’a entendu Mimi se plaindre ou revendiquer un poste. Sa prise de parole s’explique par des accusations. Personne ne l’a non plus entendu faire étalage de ses diplômes ou dire qu’elle est la plus brillante de ce pays. C’est peut – être Yerim qui se sent si complexé, qui éprouve le besoin de nous sortir ces billevesées. Il faut également que les responsables des télés et radios respectent leurs auditeurs et téléspectateurs en ôtant de leur vue ce prédateur. Un tel homme ne peut se présenter en donneur de leçons ni en moralisateur. Il a les habits souillés. Il a été reconnu comme tel et n’a bénéficié que d’une grâce. Et ça, il le devait à son statut de célébrité. Pendant ce temps, d’autres sont encore en prison. Que l’on ne vienne surtout pas nous dire que c’est du passé. C’est même insulter sa victime et les parents de celle-ci qui doivent vivre l’horreur à chaque fois que cet individu affiche sa tronche sur les plateaux de nos télés. Taisez- vous, Cheikh Yerim Seck. Votre culot dérange.

Bassirou DIENG, Journaliste et Responsable Associatif à Diamaguene/DiackSao