PSG: Euro, Ligue des champions, Ballon d’or… Mbappé veut tout gagner

Dans une interview accordée au Mirror, un tabloïd britannique, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé a dévoilé ses grandes ambitions, avec toutefois une priorité accordée aux titres collectifs.

C’est un tabloïd anglais, le Mirror, que le Français Kylian Mbappé a curieusement choisi pour faire parler de lui. Plutôt discret sur les réseaux sociaux depuis le mois de mars et le début du confinement, la star du Paris Saint-Germain a accordé une interview au journal anglais dans laquelle il se confie sur la crise sanitaire que nous traversons. « Cette période m’a permis de remettre les choses en perspective, a-t-il dit. Ce qui est vraiment important, c’est que nous restions en sécurité et que nous protégions nos familles et nos proches. Le football reviendra quand il sera en sécurité. »

Conscient qu’il sera difficile d’espérer un retour des supporters dans les stades cette année, Kylian Mbappé est tiraillé. « Les supporters sont une partie si importante de ce jeu, et jouer sans eux sera toujours étrange pour les joueurs, a-t-il concédé. Mais nous vivons quelque chose d’inédit et la sécurité de chacun doit être la priorité. » Désireux comme ses coéquipiers de retrouver au plus vite le chemin de l’entraînement, l’international a conservé un appétit toujours aussi féroce. Ses ambitions pour son club du Paris Saint-Germain et l’équipe de France demeurent inchangées.

Pas pressé de gagner le Ballon d’or

« Pour continuer à gagner avec l’équipe nationale, la saison prochaine, nous aurons le championnat d’Europe. Notre ambition est de le gagner », a-t-il prévenu. Idem concernant le club de la capitale: gagner, toujours gagner. « Gagner la Ligue des champions est l’une de mes plus grandes ambitions, a-t-il encore exposé. Et réaliser cela avec le PSG, qui gagnerait cette compétition pour la première fois de son histoire, serait vraiment très spécial. » Pour ce faire, les Parisiens pourront toujours prendre exemple sur les Reds de Liverpool, irrésistibles cette saison.

« Cette saison, Liverpool a été une machine en Premier League, s’est émerveillé l’attaquant international. Ils ont rendu la victoire facile, mais la vérité, c’est que ça ne l’est jamais. Pour être aussi impitoyables, il faut un excellent manager et travailler énormément à l’entraînement. De telles performances ne tombent pas du ciel. » Un sacre en C1 pourrait lui ouvrir la voie vers un premier Ballon d’or. « Ce serait bien de gagner, mais ce n’est pas quelque chose qui me tient éveillé la nuit. Je ne pense pas être obligé de le gagner la saison prochaine ou la saison suivante. Je n’ai pas fixé de limite de temps. »