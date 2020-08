Putsch au Mali : Blaise Pascale parle d’un mal nécessaire et prévient Macky

Le Putsch perpétré, hier, par des militaires maliens et qui a abouti à la démission du président Ibrahim Boubacar Keita continue d’alimenter les débats. Blaise Pascale Cissé estime que ce coup d’Etat est un mal nécessaire. Le président du « mouvement Tout va mal » demande à Macky Sall de s’éviter telle humiliation.

« Je regrette certes la situation prévoyante au Mali mais je considère que ce fut un mal nécessaire. Je considère que ces événements interpellent principalement le Président Macky Sall, son gouvernement et son parti politique. Le président Macky Sall devra épargner à l’histoire du Sénégal une nouvelle page aussi triste pour le progrès démocratique.

M Macky Sall devra s’éviter une telle humiliation car l’armée malienne n’étant pas plus légaliste et plus patriotique que l’armée sénégalaise qui a fini par séduire le monde par sa bravoure et son sens élevé de la responsabilité. Aujourd’hui le peuple malien est à l’image de notre grand peuple qui en 2012 s’est mis debout pour dire non à la forfaiture, à l’anarchie et le message devenant ainsi très clair : Le 3eme mandat est révolu en Afrique ! Et nous ferons face à toute tentative d’usurpation, prévient Blaise Pascal Cissé dans un communiqué parvenu à xibaaru.sn.