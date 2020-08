Putsch au Mali : Urgence Panafricaniste parle de message aux dirigeants Africains

Ce 21ème siècle s’avère être plus que jamais la fin du néocolonialisme français en Afrique. Nos populations, de plus en plus, sont conscientes des enjeux de notre époque, par conséquent nous n’espérons pas moins que le processus de libération de notre peuple s’accélère.

IBK, hier vous pleuriez de chaudes larmes pour des soldats français morts sous couvert qu’ils combattaient le terrorisme, mais vous n’avez pas hésité à tuer et marcher sur votre peuple pour le pouvoir. Honte à vous !

Heureusement le peuple Malien, soutenu par différentes organisations de la société civile dont Urgences Panafricanistes Mali, a fait preuve de courage, de dignité et de patriotisme !

L’exemple IBK un message aux dirigeants Africains assoiffés de pouvoir qui confondent trop souvent le palais de la république et leur domicile conjugal !

C’est l’occasion de ramener à la raison Alassane Dramane Ouattara. M. Ouattara, durant tout votre régime, tel un pion dans un jeu de dame, vous avez été manipulé par la France. Aujourd’hui encore cette dernière vous a fait porter le projet de monnaie ECO pour continuer à imposer une domination monétaire à l’Afrique francophone. Vous êtes prêts à sacrifier la vie de vos populations pour vous maintenir sur le trône et dérouler l’agenda qui vous a été dicté. Mais le peuple Ivoirien ne vous laissera pas briguer un troisième mandat, renoncez pendant qu’il est encore temps !

C’est aussi l’occasion de rafraichir l’esprit d’Alpha Condé. Cher Condé, vous avez passé une grande partie de votre vie à vous battre pour la démocratie en Guinée. Êtes-vous atteint d’Alzheimer ou le pouvoir vous a-t-il rendu fou ? fou au point de massacrer votre propre peuple ?

A ce jour, vous n’êtes plus le président de la république mais le Meurtrier du peuple Guinéen ; comprenez que toute chose a une fin, plus vous persisterez, plus votre chute sera fatale !

Quant à vous Macky Sall, le Makyage Sale de l’impérialisme français ; le peuple a pu supporter votre premier mandat basé sur la mal gouvernance, le népotisme, et l’instrumentalisation de la justice. Vous avez réussi à forcer un deuxième mandat et votre mode de gouvernance n’en est pas devenu meilleur. Lorsqu’on pousse un peuple à bout, ce dernier vous pousse souvent vers la porte de sortie, de gré ou de FORCE ! Le feu que vous êtes en train d’attiser finira par vous brûler !

Chères Marionnettes de la Francafrique, rappelez-vous de IBK. IBK n’a pas terminé son mandat ; vous avez peut-être la chance de terminer le vôtre !

Rappelez-vous que rien ne peut résister à la volonté populaire !

Quand on refuse de sortir par la porte, on est souvent contraint de sortir par la fenêtre !

Ce que le élites Africaines ne font pas pour le peuple, le peuple le fera lui-même.