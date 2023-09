Putsch au Niger : L’UNIS invite Macky à ne pas jouer les «va-t-en guerre»

L’UNIS invite le chef de l’Etat à ne pas jouer les va-t’en guerre sur le Niger, à se conformer à la légalité et au sens de la mesure de l’Union africaine, des observateurs et populations.

La CEDEAO ne peut décider de l’usage de la force au Niger sans une autorisation du conseil de sécurité. C’est une condition préalable à toute action de planification et de préparation des armées de la CEDEAO. C’est le contraire qui a eu lieu. L’usage de la force ne devrait être envisagé qu’en ultime et dernier recours après avoir épuisé les voies de médiation pacifique. L’UNIS rappelle que l’opération sur la Gambie, menée en vertu de la résolution 2337 n’avait pas autorisé l’usage de la force, comme précisé par les membres du conseil dans ladite résolution. Ce cas ne saurait donc constituer une référence pour attaquer le Niger, qui a l’engagement militaire du Mali, du Burkina, de la Guinée à défendre la junte.

L’UNIS invite le président Macky Sall à respecter et défendre la position de l’union africaine qui a rejeté l’usage de la force contre le Niger et à ne pas participer à une défiance malsaine de l’organisation continentale pour le seul intérêt des puissances étrangères. Il faut reconnaître que la position de la CEDEAO est fortement influencée sinon dictée par celle de la France. Or, nos soldats ne sont ni des spahis ni des tirailleurs à mettre au service de la France et de l’Union européenne. Le passé doit nous servir pour ne plus être des auxiliaires au service de pays étrangers, alors que ces même pays étrangers choisissent leurs intérêts sans tenir compte de la cohérence avec leurs positions passées. Leur position sur le Gabon est éloquente dans ce sens.

Malgré l’apparente accalmie les pourparlers en cours, les intellectuels et acteurs politiques sont invités à prendre position sur la question du Niger pour dire clairement au président Macky Sall que les sénégalais ne veulent pas que leur pays participe à une opération militaire illégale et contre productive pour nos intérêts. Aucun sénégalais ne supporte une intervention militaire au Niger, excepté Macky Sall.

Attaquer le Niger serait une acte illégal, illégitime, démesuré qui aurait pour conséquence l’embrasement de la sous-région, la fin de la CEDEAO et la souffrance des populations en sus de favoriser l’action terroriste dans cette zone. Ses conséquences atteindront le Sénégal. Cela devrait suffire pour qu’il fasse preuve de retenue.

L’UNIS demande aussi à l’Etat du Sénégal d’engager les discussions pour le départ définitif de la base militaire française au Sénégal. Cette base ne sert aucun des besoins de défense de notre armée nationale ni n’offre de sécurité particulière pour la défense de notre territoire. Elle est une projection de puissance et de logistique militaire et un dispositif hégémonique pour le contrôle du territoire ouest africain de la France à partir du Sénégal. Il est important que le Sénégal ne serve plus de base pour la France dont le déploiement est remis en question pour son action contestable et contestée dans les pays de la sous-région.

Amadou Gueye

Président UNIS