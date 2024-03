Quand la violence s’invite dans la campagne présidentielle

La campagne démarre timidement à Dakar. Sans doute l’effet de surprise, mais les états-majors sillonnent les rues souvent avec de faibles mobilisations. Déjà avant même que la machine ne s’emballe, on note des heurts çà et là. Samedi, ce sont des militants de l’Apr qui ont essuyé quelques jets de grenades lacrymogènes des forces de sécurité. Mais là où le pire a été évité c’est aux Parcelles où une vive altercation s’est produite hier, devant le siège de l’Alliance pour la république (Apr) des Parcelles assainies entre des militants de la Coalition Diomaye Président et des éléments préposés à la sécurité du candidat Amadou Ba. Il y a eu 4 blessés et plusieurs dégâts matériels. Une voiture et une moto ont brûlées, selon L’As.