Quand Macky Sall rend hommage à Abdoulaye Wade

Le Sommet RENEWPAC (Renew Europe, Pacific, Africa and Caribbean) 2023 s’est ouvert ce 3 décembre 2023 à Dakar, une initiative du groupe Renew Europe au Parlement européen. Présidant cet événement, le chef de l’État, Macky Sall, a saisi l’occasion pour rendre un vibrant hommage à Me Abdoulaye Wade. « Il nous a inspirés sur les valeurs du libéralisme. Premier à embrasser la voie du libéralisme à une époque où l’idéologie dominante était plutôt marxiste, léniniste, et socialiste en Afrique, Abdoulaye Wade a osé. Nous sommes les héritiers de ce libéralisme, et je le salue », a-t-il déclaré sous une standing ovation initiée et soutenue par des députés du Parti démocratique sénégalais (PDS), fortement représentés dans la salle.

Cet événement a enregistré la présence de Gilbert Noël Ouédraogo, Président du réseau libéral africain, qui a également qualifié Me Abdoulaye de « père du libéralisme africain ». « Je tiens à remercier le président Macky Sall pour son engagement en faveur de l’essor des valeurs libérales en Afrique et dans le monde. En accueillant ce sommet crucial, il confirme sa disponibilité légendaire et sa grande vision pour le continent africain », a-t-il déclaré, soulignant la contribution du président au rayonnement du Renewpac.

Dans son discours, il a annoncé la nomination de Macky Sall en tant que chef du réseau libéral africain. En prévision de la présidentielle de février 2024, Gilbert Ouédraogo a appelé les libéraux à la solidarité : « Vous avez eu le pouvoir depuis quelques décennies, et vous avez l’opportunité de le maintenir. Cela dépend de vous. Unissez-vous pour que les libéraux restent au pouvoir.”