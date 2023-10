Querelles de postes : TAS fait la leçon à ses collègues de l’opposition

C’est la fin du compagnonnage entre Yewwi Askan Wi et Taxawu Sénégal. Les députés membres du parti de Khalifa Sall ont décidé de quitter la coalition à cause de manœuvres souterraines pour les mettre à l’écart. Une querelles interne qui semble pousser Thierno Alassane Sall (TAS) à réagir.

Voici l’intégralité de la note envoyée à la rédaction de Xibaaru :

À travers les urnes, le peuple sénégalais avait donné, pour la première fois, l’opportunité à l’opposition d’installer un véritable jeu démocratique à l’Assemblée nationale.

À l’heure où notre jeunesse brave la mort en prenant les routes d’émigration, désespérée par les conséquences des affres de la politique politicienne, j’invite mes collègues de l’opposition à éviter les querelles de postes, afin de s’unir pour mettre la lumière sur les scandales financiers et la gestion calamiteuse du pays. Plus que jamais, notre devoir est de mener des enquêtes sur la gestion des fonds du COVID, sur les contrats pétroliers et gaziers, et sur le train de vie de l’État.

Thierno Alassane Sall