Rabat d’arrêt : Les avocats de Sonko accélèrent la procédure

Les avocats d’Ousmane Sonko veulent mettre toutes les chances de leur côté pour la réinscription de leur client sur le fichier électoral. Après le dépôt du rabat d’arrêt, ils demandent au président de la cour suprême d’accélérer la procédure.

En effet, Me Ciré Clédor, Bamba Cissé et Cie se sont rendus à la cour suprême hier-jeudi pour déposer une nouvelle requête devant le président Aly Ciré Ba, visant à accélérer la procédure en rabat d’arrêt. Cette initiative vise à ce que les chambres réunies de la Cour suprême puissent statuer rapidement sur le rabat d’arrêt. Une course contre la montre des conseillers de leader l’ex-Pastef, qui souhaite sa réinscription sur le fichier électoral comme il a été jugé au tribunal Ziguinchor et la délivrance des fiches de parrainages.