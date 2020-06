Rappel à Dieu de Pape Malick Sy : Les Condoléances de Hadjibou Soumaré

Suite au rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, porte parole du Khalife général des Tidianes, Cheikhe Hadjibou Soumaré, dans une note envoyée à xibaaru présente ses condoléances.

Voici l’intégralité de la note :

C’est avec consternation et une profonde tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de notre frère et ami Serigne Pape Malick Sy.

Grand érudit de l’Islam, homme très élégant aussi bien dans le verbe que dans ses relations avec les autres, il a toujours été aussi, un exemple d’humilité pour nous.

En mon nom, et au nom de tous les militants et sympathisants de notre formation politique DR « Démocratie et République », je présente mes condoléances au khalife général des tidianes et à toute la famille de Seydi Hadj Malick Sy.

Que Dieu l’accueille dans son Paradis.

Que la terre de Tivaouane lui doit légère.

Cheikhe Hadjibou Soumaré

Président de la formation politique Démocratie et République