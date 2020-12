Rappel à Dieu de Seyda Mariama Niass : Les condoléances de Cheikhe Hadjibou Soumaré

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de Madame Seyda Mariama Niass.

Madame Seyda Mariama était connue pour son engagement sans faille pour le devenir de sa communauté. Cette obsession du citoyen bien éduqué lui valut son dévouement, toute sa vie durant, à la formation de générations d’élèves à travers l’enseignement coranique.

En mon nom personnel, et au nom de tous les militants, amis et sympathisants de notre formation politique Démocratie et République, je présente mes sincères condoléances à son frère le khalife général Cheikh Mahi Niasse, à ses enfants, à la famille de Cheikh Al Islam Elhadj Ibrahima Niass et à toute la Oummah islamique.

Que Dieu l’accueille dans son Paradis.

Que la terre de Kaolack lui soit légère.

Cheikhe Hadjibou Soumaré

Ancien Premier Ministre.

Président de DR