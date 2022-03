Rappelé à l’ordre par le Procureur…Imam Sall se confond en excuse

Imam Lamine Sall, qui avait prononcé “des propos offensants susceptibles de heurter la communauté catholique”, a été convoqué, hier, par la Section de recherches de Colobane. ‘’Les Echos’’, dans sa parution de ce mercredi, informe que le procureur a rappelé à l’ordre Imam Sall. Ce dernier, ajoute le journal, regrette ses propos devant le chef du Parquet et présente ses excuses. Le procureur prend acte de son repentir et de sa promesse d’être plus vigilant à l’avenir et le laisse rentrer chez lui.