Rapport Cour des comptes : Biguine Guèye écrit au Président

Lettre ouverte à son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal

Excellence Monsieur le Président,

Je viens vous adresser encore cette lettre. Avec patriotisme et fierté.

Excellence Monsieur le Président de la République, refusez que de lugubres gens de votre entourage, de votre équipe vendangent vos nombreuses réalisations pour le peuple. Vous avez beaucoup fait pour le Sénégal que nous avons en partage depuis votre accession à la magistrature suprême. Je vous le disais d’ailleurs avec un immense plaisir et une grande fierté lorsque vous me fîtes l’honneur de me recevoir un 27 septembre de l’année 2018 au palais de la République.

Excellence Monsieur le Président de la République, alors que vous êtes présentement en tournée entre les Etats Unis et le Japon pour des préoccupations exclusivement orientées vers l’émergence de notre pays, le rapport 2020-2021 de la prestigieuse cour des comptes du Sénégal accable nombre de vos collaborateurs chargés de l’exécution correcte, rigoureuse et transparente de vos politiques publiques conformément à vos instructions. Tout semble foulé au pied concernant votre souhait de trier des affres de la crise mondiale le peuple sénégalais. Plusieurs milliards de Force COVID 19 auraient ainsi été dilapidés. Par des personnalité en qui vous avez jusque là placés votre confiance grâce à votre decret.

Excellence Monsieur le Président de la République, je fais partie, comme les Barthélémy Diras, Ousmane Sonko et autres, des citoyens qui pensent que vous avez, selon la loi, droit à un second mandat en 2024. Si vous êtes dans les dispositions de briguer un tel mandat Monsieur le Président de la République, il vous faudra reconquérir la confiance de votre peuple en posant des actes à la hauteur des malversations financières divulguées par la cour des comptes. Pour ce faire, cela est simple. Il suffit tel que proposé par ces magistrats intègres, d’enclencher des informations judiciaires afin de situer les responsabilités et prendre s’il y a lieu des sanctions à leur issue. À ce propos, Alain Leblay nous confiait : » Pour prévenir les abus, on ne peut lier le sentiment d’impunité et l’exercice du pouvoir. ».

Ces autorités indexées, Excellence Monsieur le Président de la République, si elles sont coupables des écarts constatés, ont commis un crime. Il sera indiqué de votre part, de le leur faire payer pour que tous les Sénégalais se rendent une fois encore compte du fait que vous aimez le pays plus que tout autre citoyen, vous premier des sénégalais, père de la nation.

En effet Excellence Monsieur le Président de la République, Jean Richepin nous conforte sur cette position lorsqu’il déclarait : » Un crime n’est véritablement un chef-d’oeuvre que si l’auteur reste impuni. D’autre part, l’impunité n’est complète que si la justice condamne un faux coupable. »

En tout état de cause pour cette fois ci, nous qui fréquentons souvent les bus, les restaurants, les gares routières, le TER…savons parfaitement qu’à l’heure actuelle, toutes les discussions tournent autour de ce bruyant rapport de la cour des comptes. Si rien n’est fait Excellence, tout risque de s’écrouler au grand dam de vos multiples efforts, de votre éventuelle candidature et de votre victoire à la présidentielle de 2024. Le peuple risque, si rien n’est fait, de traduire la pensée de Arsène Yenamau en réalité sur le terrain à l’occasion des prochaines élections et même avant. Oui, Yenamau disait : »

La justice élève un pays tandis que l’impunité le détruit. » Voilà Excellence, où nous en sommes.

Veuillez agir au plus vite Monsieur le Président. Il y va de votre crédibilité ainsi que de celle de notre pays aux yeux de la communauté internationale. Pour rappel, voici un petit résumé de l’actualité sur cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre et de salive.:

Plus de 700 milliards de FCFA avaient été mobilisés pour la riposte Covid-19 par les bailleurs et l’État sénégalais, soit plus de 1 milliard d’euros. Sur 180 pages, le rapport de la Cour des comptes charge lourdement la gestion de ce fonds.

Les contrôleurs disent avoir relevé une surfacturation de plus de 2,7 milliards de FCFA sur le prix du riz acheté et distribué aux populations les plus démunis pendant le confinement. Elle pointe aussi une surfacturation des gels hydroalcooliques.

Selon le rapport, 19 milliards de FCFA ont également été alloués à des dépenses sans lien avec le Covid-19. Par exemple, l’achat de bacs de fleurs par le ministère de l’Urbanisme.

La Cour des comptes souligne aussi un problème d’attribution des marchés. Trois agences de voyages appartenant à la même personne ont remporté 17 marchés pour un total de 15 milliards de FCFA de fournitures médicales. L’institution relève que ces sociétés n’avaient aucune expérience dans la fourniture d’équipements médicaux.

Enfin, le rapport révèle le paiement en espèces de certains fournisseurs alors que les textes imposent un règlement des dépenses de l’État par chèque ou virement. La Cour des comptes demande donc au garde des Sceaux l’ouverture d’informations judiciaires contre 10 responsables impliqués.

En nous en tenant à ce petit extrait du rapport, nous espérons Monsieur le Président de la République que vous continuerez à nous servir de modèle car vous êtes une fierté que nous osons défendre partout bec et ongles connaissant vos compétences vos réalisations et votre immense patriotisme ainsi que votre grand amour pour notre cher pays.

Mamadou Biguine Gueye