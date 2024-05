Réduction des prix des denrées : Dr Papa Abdoulaye Seck montre la voie aux autorités

Réduire les prix de denrées de première nécessité en factorisant le temps, c’est compliqué !

La réduction des prix des denrées de première nécessité occupe un score élevé dans nos discussions. Il semble de plus en plus admis qu’un report d’échéance est pratiquement exclu.

Il nous faut recentrer le débat pour éviter des analyses hâtives et imprudentes consistant à dire: « c’est possible, ici et maintenant, il faut et il suffit de produire plus ce que nous consommons ».

A mon avis, il convient de retenir que dans le cadre de la résolution de cette équation, on ne peut pas ignorer la nécessité et l’urgence de concilier les intérêts des producteurs et ceux des consommateurs. Cela résulte du fait qu’il convient de s’inscrire dans une dynamique de durabilité. En clair il faut, pour nos produits de base, construire une offre stable, suffisante en quantité, satisfaisante en qualité, rémunératrice pour les producteurs et supportable par le budget des consommateurs les plus pauvres. Au moins 10 éléments sont sur le plancher: productivité, qualité sanitaire, qualité organoleptique, qualité phytosanitaire, étalement de la production dans le temps, étalement de la production, étalement dans l’espace, résilience aux changements climatiques, gestion optimale des ressources naturelles, diversification et réduction des coûts de production à l’unité.

Je renforce mon argumentaire en convoquant les éléments suivants :

1. Nous ne sommes pas dans une économie rurale administrée mais libéralisée et co-gérée; par conséquent, l’Etat est un acteur important mais il n’est pas seul sur le terrain des opérations. Son rôle est :

d’une part, d’assainir l’environnement de la production et de la commercialisation;

et d’autre part, de contribuer à l’avènement dune écologie de l’innovation. C’est précisément cela qu’il faut entendre par approche participative, itérative et systémique.

2. L’agriculture ne doit plus être considérée comme un secteur social, un choix par défaut, mais comme un secteur économique soumis à des obligations de résultats et générateur d’un bien-être .

3. Des exploitations familiales modernisées, bien formées, bien informées, bien soutenues en quête de performances durable et continues sont des conditions de succès. Mais celles-ci doivent développer des interactions et des interfaces avec un secteur privé qui optimise des investissements sécurisés par un cadre légal et législatif propice à l’explosion d’initiatives.

4. Le productivisme n’est pas une solution. Il faut un pilotage par l’aval c’est-à-dire l’orientation de la production par le marché. En clair, l’augmentation de la production n’est pas une condition nécessaire et suffisante pour favoriser la consommation. On a noté un paradoxe dans le secteur rizicole africain: la production augmente et les importations de même.

5. Un programme d’autosuffisance rizicole doit s’adosser à un programme de diversification. Dans le cas précis du Sénégal, sans un soutien conséquent aux cultures vivrières, un succès rizicole risque d’impliquer des effets de substitution de consommation impliquant une hausse de la consommation rizicole per capita. Celle-ci, lorsqu’elle est associée à la poussée démographique, va nous éloigner du volume recherché pour être autosuffisant et on est dans un cercle vicieux de problèmes posés de façon récurrente et de solutions à revisiter.

6. Un volet important d’un programme d’autosuffisance doit être l’élévation de notre niveau de mécanisation pour augmenter notre intensité culturale.

7. La qualité organoleptique se construit au niveau de la production mais aussi dans les rizeries. Il convient alors de bien définir les itinéraires techniques et faciliter l’investissement privé dans la transformation.

8. La question de la sécurisation de l’investissement privé est à considérer et renvoie à une gouvernance foncière consensuelle, efficace et efficiente.

9. La minimisation des pertes post-récolte est une équation qui mérite une attention toute particulière.

10. Les infrastructures de base, l’électrification rurale, la numérisation, le coût de l’énergie, la restauration et l’amélioration de la fertilité des sols ainsi que la maîtrise de l’eau sont des éléments à ne pas passer en pertes et profits. Il s’agit d’intrants pour doper notre compétitivité.

11. Une recherche agricole forte est indispensable car la science, la technologie et l’innovation sont incontournables pour produire plus, récolter mieux, transformer mieux et commercialiser mieux.

12. Un conseil agricole et rural est un levier fort pour favoriser l’appropriation et l’incorporation d’innovations technologiques de rupture positive et durable.

Je suis convaincu que notre pays a un fort potentiel agricole. Toutefois, un potentiel inexploité n’est pas une richesse; c’est du bois mort. Ensemble, nous devons transformer notre agriculture, seule voie d’une maîtrise durable des prix des denrées de première nécessité.

Dr Papa Abdoulaye Seck