Relation Macky-Youssou Ndour : Ngoné Ndour dément les propos qui lui ont été prêtés

Ngoné Ndour a démenti les propos qui lui ont été prêtés comme quoi si on audite la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav) c’est parce que Youssou Ndour aurait des problèmes avec Macky Sall. Dans un communiqué, la direction générale et le conseil d’administration de la Sodav « réaffirment leur position initiale qui n’a pas varié depuis le début de cette affaire et qui consiste à marquer toute leur disponibilité à faciliter cette mission d’évaluation institutionnelle et financière de la structure ». Dans la foulée, ils dénoncent les agissements « malveillants » des personnes à l’origine des informations démenties, rapporte Libération Online.

A rappeler que la presse, ce matin, a relayé que la sœur de la star planétaire avait prétendu que les relations entre Macky Sall et Youssou Ndour ne sont plus au beau fixe, d’où l’audit, de la Sodav, demandé par le Chef de l’Etat.