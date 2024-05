Remobilisation de l’APR…un grand échec à Kaolack !

L’ancien responsable aperiste dans le Nioro du Rip, Malaw Sow était récemment sorti, le week-end dernier, pour annoncer la mort de l’Apr. Cette déclaration est-elle en train de se réaliser ? Tout porte à le croire au regard du manque d’organisation notoire à laquelle le parti Apr tel « un monstre sans tête » a régné pendant 12 ans dans ce pays.

Pis, les cuisantes et successives défaites subies aux dernières locales, aux législatives enfin à la présidentielle 2024 auraient-elles finies de montrer les limites et la fin de règne du tout puissant Apr et de sa grande coalition ? Dans la cité de Ndangane, la rencontre de remobilisation des troupes reste à plus d’un titre, un grand flop.

La délégation était composée de Mame Diop, Augustin Tine, Mansour Faye, Luc Sarr, Mamadou Talla, Mamadou Kasse, Seydou Gueye, Abdoulaye Diagne. N’étaient présents que Aissatou Ndiaye Ndiaffate, Awa Gueye et Pape Malick Ndour. Tous les autres grands responsables de la région, ont boycotté la rencontre.

Les ténors de la région, Mariama Sarr, Mamadou Ndiaye Rahma, Adji Mbergane Kanouté, Pape Demba Biteye, Benjeloun PCD, Baba Ndiaye et presque tous les maires du Département de Kaolack, les responsables de Nioro et ceux de Guinguinéo ont tous brillé par leur absence. En tous les cas, la délégation et les responsables qui ont répondu à l’appel sont, au moment où vous lisez ces écrits en train d’échanger au conseil départemental.

À rappeler qu’avec le départ annoncé d’Amadou Bâ, l’Apr n’a pas encore choisi celui qui va diriger son parti, très bien parti pour voler en éclats.

Source : Dakaractu