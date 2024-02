Rencontre avec le PM : And Gueusseum dénonce les manœuvres de contournement

Manœuvres de contournement de And Gueusseum cousues de fil blanc avec des centrales syndicales

Dans une approche de pacification de l’espace public devenu périlleux à cause de manœuvres incompréhensibles et incohérentes de la classe politique, toutes obédiences confondues, Monsieur le Premier Ministre Amadou Ba a convié le vendredi 09 février 2024 des centrales syndicales en urgence pour dépoussiérer des cahiers de doléances aux oubliettes depuis le 1er Mai 2023.

Tout en respectant l’autorité dans l’organisation de cet exercice auquel, And Gueusseum, s’étonne de son absence à l’invitation de centrales syndicales qui n’ont aucune prise sur le réel et inconnues au bataillon durant les 17 plans d’actions, sous la houlette du duo gagnant Sidya Ndiaye-Mballo Dia Thiam, de 2018 de l’ASAS And Gueusseum pour décrocher entre autres acquis, la création de nouveaux corps dans la Fonction publique, la signature des 11 décrets permettant la mise en œuvre de la Fonction publique locale et en mai 2022 la signature du protocole d’accords ayant permis l’octroi salutaire d’indemnités inédites et substantielles.

And Gueusseum de considérer, pour s’en offusquer, que le Premier Ministre, après avoir sollicité et obtenu le 07 mars 2023 une trêve sociale de 15 jours seulement mais prolongée pendant 11 mois, à la veille du 12ème plan d’actions pour le paiement des augmentations de salaire aux contractuels des Etablissements Publics de santé, aux agents des collectivités territoriales et la révision du traitement salarial des Conseillers en Travail social, a choisi une voie déplorable de contournement en essayant de faire la part belle aux abonnés absents, récupérateurs d’acquis sociaux ; une pratique d’un autre âge.

Aussi, And Gueusseum rappelle à Monsieur le Premier Ministre que pour obtenir un climat social apaisé dans le secteur, il faut discuter avec les véritables acteurs et se passer de manœuvrer à leur insu. En effet, aucune de ces centrales n’est à mesure de donner une quelconque visibilité au ministère de la santé qui pilote à l’aveuglette en raison de la rétention des informations sanitaires et sociales, une forme de lutte en solidarité aux agents considérés comme personnels non cadres de la santé et de l’action sociale, aux contractuels et à ceux des collectivités territoriales, mot d’ordre toujours en vigueur dont les conséquences sur l’ensemble du système ne sont plus à démontrer.

Néanmoins, And Gueusseum salue l’effectivité de l’augmentation de l’indemnité de logement à la fin du mois de janvier 2024, en attendant la plénière de restitution convoquée par le Premier Ministre devant acter l’octroi aux autres agents en rade leur part, qu’elle que soit la dénomination de la mesure (indemnité de logement, indemnité complémentaire, indemnité spéciale) conformément aux conclusions des plénipotentiaires des ministères sectoriels ayant remporté notre adhésion depuis lors.

S’agissant du retard de paiement de salaire aux contractuels, il est heureux d’apprendre l’effectivité des virements autant pour les agents du Programme ISMEA que pour ceux du PNDSS avec les diligences de la DRH/MSAS et ISMEA.

Fait à Dakar le 11 février 2024.