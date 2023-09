Rentrée scolaire 2023 : Jamra alerte sur un vaste programme LGBT

Rentrée des Classes 2023 : UNE VASTE PROPAGANDE LGBT EST EN CHANTIER !

UN PROSÉLYTISME MALSAIN, caractéristique d’un singulier « séminaire », avait failli passer comme lettre à la poste, ce 30 juin 2020, dans la Ville Sainte de Tivaoune, n’eut été la VIGILANCE et la PROMPTE RÉACTION DES ÉLÈVES.

CES DERNIERS étaient, Dieu merci, déjà bien imprégnés des thèmes de contre-campagne sur la problématique LGBT, que les structures socio-religieuses n’ont eu de cesse de mener, via les médias et sur le terrain, DÉVOILANT et DÉMYSTHIFIANT systématiquement leurs slogans, insignes, étendards et symboles, afin que les plus jeunes soient MORALEMENT MIEUX OUTILLÉS pour pouvoir identifier, en amont, les manœuvres d’enrôlement des spécialistes du marketing des lobbies LGBT et MAÇONNIQUES. Leur évitant ainsi de tomber inconsciemment dans leurs pièges diaboliques.

PRÉSENTEMENT, CES LOBBIES préparent activement la prochaine rentrée des classes. Ils investissent massivement, en complicité avec certains industriels, dans le « design » des fournitures scolaires et autres accessoires d’écoliers. Un seul mot d’ordre semble prévaloir : envahir massivement d’insignes et de symboles LGBT tous les supports physiques de cours, en usage dans l’environnement scolaire.

SANS OUBLIER les gadgets ludiques LGBT – que JAMRA avait dénoncés auprès des autorités, le 30/10/2020, avant qu’ils ne soient retirés du marché par le ministère du commerce en liaison avec le Commissariat central de Dakar.

L’OBJECTIF est d’atteindre « plus efficacement » les cibles juvéniles. Par voie de contournement. En les ayant à l’usure. Subtile stratégie d’endoctrinement que connaissent bien les spécialistes du marqueting digital, qui la qualifie à juste raison « D’INFLUENCE SUBLIMINALE DE L’IMAGE ».

JAMRA ET SES ALLIÉS, parallèlement à leur contre-campagne de mise-à-nue et de démystification des insignes et symboles LGBT, SAISIRONT, dès après le Mawloud, le MINISTRE DU COMMERCE, via la direction du Commerce intérieur, ainsi que son homologue de l’INTÉRIEUR et de la Sécurité publique, sur cette énième provocation des relais locaux de la propagande LGBT.

JAMRA joindra à sa PLAINTE une liste de demi-grossistes qui entreprennent d’envahir le marché d’articles et de fournitures scolaires aux insignes et symbolisme LGBT, sachant sciemment qu’ils contribuent à une banalisation, auprès des couches vulnérables, des unions contre-nature, que l’Occident tient à tous prix à « normaliser » sous nos tropiques. Et que l’écrasante majorité de des croyants de notre pays, toutes Confessions confondues, rejettent énergétiquement, en référence aux Textes Coraniques et Bibliques, qui bânissent sans équivoque ces abominations.

ET QUE L’ON PERSISTE à vouloir IMPOSER aux jeunes générations, déjà suffisamment en perte de repères, avec la banalisation des DÉVIANCES COMPORTEMENTALES, pourtant clairement reprouvées par l’article 319 du Code Pénal et par toutes les Religions monothéistes révélées. Et par la morale sociale sénégalaise la plus élémentaire.

LE CONTRE-PLAIDOYER de JAMRA va donc se poursuivre, incha Allah, pour éviter de se faire le COMPLICE D’UNE TACITE OMERTA.

S’AFFRANCHISSANT ainsi de cette Loi du Silence, JAMRA continuera de prendre le parti d’appeler OUVERTEMENT un chat un chat ! Pour ne pas risquer de tomber dans cette catégorie de FAUX DÉVOTS, qu’Allah fustige dans le chapitre N°63 du Saint Coran, intitulé à juste titre « Sôratul Munafikhoune », la sourate consacrée aux HYPOCRITES.

Qu’Allah nous en préserve !

Le combat continue

ONG Islamique Jamra