Rentrée scolaire : Le SELS appelle à l’unité syndicale

Le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS), par la voix de son secrétaire général, a appelé les différentes organisations d’enseignants du Sénégal à conjuguer leurs efforts en vue de résoudre définitivement les multiples difficultés auxquelles l’école sénégalaise fait face.

«Le SELS lance un appel vibrant aux organisations pour qu’ensemble, dans un élan unitaire et tenant compte de l’urgence, nous puissions nous pencher sur les préoccupations des enseignants et les problèmes de l’école sénégalaise», a dit Hamidou Diédhiou au terme de trois jours d’assises. Le SELS estime que les syndicats doivent être dans une dynamique unitaire pour que les problèmes de l’école et des enseignants soient réglés définitivement pour un système éducatif stable.

Selon lui, les inquiétudes des enseignants et les problèmes de l’école sénégalaise méritent un regard particulier et une prise en charge rigoureuse en dehors de tout calcul ou gain politique. Toutes les énergies et les efforts du gouvernement et des partenaires sociaux doivent être mobilisés pour trouver une solution définitive aux multiples préoccupations des enseignants, a-t-il fait savoir dans les colonnes de L’As.