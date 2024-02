Report de la présidentielle : Le F24 dans la rue…ce mardi

La plateforme engage le combat contre le président de Macky Sall qui a décidé de reporter l’élection présidentielle du 25 février 2024. Dans un communiqué, le F24 appelle tous les sénégalais à répondre à l’appel de « Aar Sunu Elections » à la marche silencieuse prévue le Mardi 13 février à 15h pour soutenir le peuple sénégalais dans sa lutte pour la justice, la liberté et la démocratie.

Le F24 condamne fermement l’utilisation excessive de la force par les forces de défense et de sécurité sur les manifestants. Leur rôle est de protéger les citoyens et de garantir leur sécurité, pas de réprimer violemment leur droit légitime à la protestation. La plateforme s’incline devant la mémoire des décès tragiques survenus à Dakar, St Louis et Ziguinchor sont inacceptables, et exhorte le gouvernement à enquêter et à sévir rapidement pour que de telles pratiques ne se reproduisent plus jamais.

Par ailleurs, le F24 exige la libération immédiate des manifestants kidnappés lors cette de cette journée et réitère son exigence de la libération de tous les détenus politiques. Le front exprime sa solidarité à ses camarades arrêtés lors de la manifestation du vendredi dernier. Il s’agit de Daouda Gueye de Pikine membre du comité exécutif, des membres de F24 Thiès dont le coordinateur départemental Saliou Souleye Ndiaye.