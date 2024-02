Report de présidentielle : Sidy Braham Dieng appelle à réinventer la démocratie sénégalaise

La démocratie sénégalaise, malgré les soubresauts et les crispations inhérents au report de l’élection présidentielle, demeure éminemment vivifiant, mais à réinventer. La vision contemplative et hagiographique des trente glorieuses de notre modèle démocratique ne régénère pas les tendances lourdes du processus politique.

La défiance politique et citoyenne à l’égard des élites politico- administratives est le révélateur d’un dysfonctionnement de la démocratisation. D’autant que les dérives évoquent littéralement les années de plomb où, la violence exacerbée et la victimisation essentialiste constituaient le mentra d’une célébration populiste de la démocratie. La résurgence des thématiques identitaires et sectaires biaise le processus démocratique, quand bien même le Sénégal se singularise dans un contexte illiberal de conflictualité géopolitique. Par , ailleurs,la décadence des institutions démocratiques traduit globalement une régression déstabilisatrice de la République.

Dans le contexte de délitement institutionnel, la guillotine totalitaire et totalisante écrase les libertés publiques et journalistiques. Le discrédit de la pratique erratique de la politique induit une démarcation de la population devant l’indignation à géométrie variable des hommes politiques face aux problématiques qui mutilent la société.

Quand la solution tarde à advenir dans l’anéantissement des facteurs bloquants du processus démocratique, l’indignation politique et citoyenne trouve sa légitimité. La démocratie s’exerce souverainement lorsque les hommes politiques s’approprient les défis sociopolitiques .Et s’évertuent à promouvoir une redistribution, non à rebours, maïs inclusive. Quand l’opacité est symptomatique d’une gouvernance dévoyée l’indignation devient , elle,un moyen par lequel le citoyen montre sa désapprobation principielle.

Sidy Braham Dieng

Fondateur mouvement Sénégal d’en bas