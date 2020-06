Reprise des Cours : La Commune de Ouarkhokh accompagne l’Éducation

La commune de Ouarkhokh a mis la main dans la poche pour accompagner la reprise des cours.

En effet, après la désinfection des salles de classes, des blocs administratives et des toilettes des écoles, le Maire de la commune, l’Honorable Député Yoro Sow a procédé à la distribution du matériel qui compose le protocole sanitaire, des masques, de produits hydro-alcooliques entre autres dispositifs de lave mains et eau de javel.

Selon lui, la circonscription communale de Ouarkhokh , compte 17 écoles abritant des cours de Cm2 et 03 collèges avec des candidats au BFEM.

Par ailleurs, l’ Honorable Député Maire a appuyé l’IEF de Linguère avec une dotation de 100 litres de carburant que le parlementaire va renouveler pour le reste de l’année scolaire en couvrant les examens de fin d’année.

Et, le Maire de Ouarkhokh compte faire le tour des écoles pour s’enquérir de l’effectivité de la reprise des cours dans des conditions optimales.