Reprise des cours : Le SAEMS de Kolda s’inquiète et alerte

ELHADJI MAEL COLY

Le 02 juin prochain est la date retenue par les autorités étatiques pour la reprise des enseignements apprentissages. A kolda, les choses semblent bouger timidement. Ce qui crée une lourde inquiétude du coté du SAEMS. Le syndicat Autonome des Enseignements du Moyen Secondaire s’est montres inquiet face au processus de mise en place des conditions idoines à une reprise des cours en toute securité sanitaire. A en croire Wally Diatta, les collectivités territoriales sont encore à l’etat de promesse quant à leurs responsabilités de jouer leur partition dans le nettoyage, la mise en place de masques, et les kits sanitaires de sécurité. D’ailleurs des maires l’ont fait savoir au cours du CRD préparatoire à la reprise des enseignements apprentissages dés le 02 juin. Ces collectivités territoriales attendent pour la plupart, la livraison de ce matériel et produits par leurs fournisseurs. L’autre inquiétude du SAEMS réside dans la non formation du personnel enseignant à utiliser des thermoflash. Il s’y ajoute le cas des écoles privées où des salles de cours sont trop étroites pour contenir un nombre d’élève dans le respect de la distanciation sociale. Du coup le secrétaire général local du SAEMS pose aux autorités le problème d’espace requis. Justement à ce manque de locaux adéquats, ajoutés au manque de professeurs dans certaines disciplines, Wally Diatta pense à l’utilisation du stade régional pour des cours de philosophie, étant entendu que ce lieu est bon cadre avec une sonorisation bien fonctionnelle. Dans certains établissements, la disponibilité de l’eau courante fait encore défaut et la mise en place de solutions transitoires tarde à se concrétiser. Face à tous ces manquements, le SAEMS prend à témoin l’opinion et invite les autorités administratives, politiques, académiques et scolaires à aller vite pour lettre tout en place et assurer la sécurité sanitaire du personnel scolaire à un bon déroulement des cours.