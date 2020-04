Reprise des Cours : Lettre ouverte de Mouhamed Diop au Ministre de l’Éducation Nationale

En attendant le communiqué officiel de votre département sur la reprise des activités scolaires, j’aimerais juste attirer votre attention sur une situation qui pourrait peut-être vous échapper au moment de prendre des décisions. Monsieur le Ministre, actuellement, les enseignants, pour la plupart ne sont pas à leurs lieux de service qu’ils ont naturellement quittés pour rejoindre leurs familles respectives à l’annonce de la suspension des cours et bien avant l’interdiction des déplacements interurbains comme mesure aux stratégies de lutte contre le Covid 19. Maintenant, si l’on doit éventuellement retourner en classe Monsieur le Ministre avant la fin de l’état d’urgence, des autorisations de déplacement doivent être accordées à ces milliers d’enseignants pour qu’ils puissent rejoindre leurs postes. Cependant, vu le contexte et les risques que peuvent engendrer de tels déplacements, tous ces enseignants et surtout ceux qui se trouvent actuellement dans des zones touchées par la pandémie, doivent être obligatoirement suivis avant, pendant et après leurs périples par les services sanitaires pour éviter une propagation éminente du coronavirus au sein des établissements scolaires dans les jours à venir.

Dans l’espoir que ma missive vous parviendra par l’outil avec lequel vous vous ouvrez au monde, veuillez Monsieur le Ministre accepter mes salutations les plus respectueuses.

Mouhamed Diop professeur au CEM Cap Skirring