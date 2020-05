Reprise des Enseignements : Seydou Guèye rassure sur les dispositions prises !

Dans un entretien accordé à Dakar Matin, Seydou Guèye est revenu sur la réouverture des écoles pour le 2 Juin. Le ministre-conseiller en communication de la présidence de la République rassure que toutes les dispositions sont prises pour que tout se déroule bien.

« Après un temps d’observation, la tendance est à l’assouplissement, et à la sortie du confinement partout dans le monde. Le Sénégal qui n’avait pas choisi le confinement ne saurait être en reste et nous avons choisi l’adaptation. Aujourd’hui, nous avons fait le choix de relancer, avec prudence, nos activités essentielles. L’éducation en fait partie. Aucun acteur ne souhaite une année blanche. Dans un premier temps, sont concernés par cette reprise ceux qui sont en classe d’examen, soit 551 000 élèves sur un total de 3 500 000, afin d’adapter les sites aux gestes barrières. Sur instruction du Chef de l’Etat, un plan de reprise des cours qui réduit les risques a été élaboré avec les différents acteurs. Des dispositions sont prises pour assurer le déplacement des enseignants et des apprenants quelles que soient leurs localités, et garantir leur sécurité au niveau des établissements. »