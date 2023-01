Résistance : Le rappel historique de Mamadou Seck du PDS

2011- 2023, L’histoire Bégaie!

Voici ce que DISAIT L’opposition de 2011 dans leurs prérogatives constitutionnelles et accepté par le Pr Wade, le Grand démocrate !

Aujourd’hui, parler de RÉSISTANCE devient, pour certains esprits Creux, une offense à la République de ceux qui se croient être les grands prêtres de l’humanité et qui condamnent quiconque ne va pas dans leur Sens.

À l’honneur du Pr Wade et des principes fondateurs du PDS, jamais Wade opposant ne s’est opposé aux combats de ses co-légionnaires ou manqué de Solidarité dans leurs luttes vis-à -vis du régime Socialiste !

Jamais, le Pr Wade n’a usé de moyens non conventionnelle politiquement pour liquider des adversaires encombrants !

Voilà ce GARMI national de la fertilité de notre Démocratie et à qui nous devons reconnaissance et perpétuer ses combats de principes pour résister à toute oppression non démocratique venant des tenants d’un quelconque régime, fut-il Sanguinaire et proche de leur date de péremption !

Le combat pour la sauvegarde de nos acquis Démocratiques et de la stabilité politico-sociale doit être le combat de tout Républicain face à l’Arbitraire qui affecte les 2k et l’OS qu’ils veulent Ronger avant de plonger le pays et tout 1 peuple dans les abysses du totalitarisme clanique que je ne saurai cautionner en tant que acteur et Héritier de l’Esprit du Wadisme éternel pour 1 Sénégal de paix, d’abondance et de vrai développement à partir de ses propres ressources internes à tous les Niveaux .

Dr Seck-Paris