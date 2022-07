Lamine Diallo : « Les ressources naturelles piégées à l’Assemblée nationale »

Dans cette campagne électorale pour les législatives du 31 juillet 2022, j’ai été interpellé à plusieurs reprises, par des concitoyens, sur les problèmes de ressources naturelles, foncier, phosphates, et poissons. Et ils ont doublement raison.

D’abord, les populations ne voient pas les retombées de l’exploitation des ressources naturelles. Le cas le plus frappant est bien le poisson. Les accords signés en cachette par le gouvernement de Macky Sall permettent aux bateaux russes, chinois et européens de piller nos poissons.

Ensuite, ces accords n’ont jamais été présentés aux députés. Je l’ai toujours demandé à l’Assemblée nationale et invariablement le gouvernement a toujours refusé.

Voilà Macky Sall. Pourtant, il prétend que les ressources naturelles appartiennent au peuple.

A mon avis, BBY bien que l’ayant proposé dans sa réforme constitutionnelle, ne croit pas à cette disposition. Pour BBY, les ressources naturelles appartiennent à l’Etat et pour ces prédateurs, l’Etat, c’est le Président de la République.

Soit le foncier de l’aéroport LSS de Yoff. Les lébous de Dakar demandent qu’on leur restitue tout ou partie de la réserve foncière libérée après le déclassement de l’aéroport. Je crois qu’ils n’ont pas tort, au vu de la spéculation foncière encouragée par Macky Sall himself avec la direction des domaines et la CDC.

Ce patrimoine en jeu sur ces ressources naturelles est colossal. Si comme le soutiennent certains économistes, ces ressources peuvent faire du Sénégal un pays émergent de 5000 dollars par tête d’habitant ; nous parlons alors d’un capital de ressources naturelles de près de 100 milliards de dollars.

Voilà qui fait rêver la bande de prédateurs de BBY et de la famille FayeSall ainsi que leurs parrains occidentaux comme Ron Yaffett bombardé Consul Honoraire en Israël. A-t-il la nationalité israélienne? Il se disait américain dans des cercles privés. A vérifier tout cela. Nous l’avons obligé à sortir du bois en se donnant une fonction républicaine. C’est un bon début pour le peuple.

Dossier nouveau : La corruption du régime BBY explose

Dans cette atmosphère de fin de règne, de fin de mandat usurpé en 2019 par le Chef de l’APR/BBY, les prédateurs sont déchaînés.

Macky Sall a pensé qu’en récupérant ouvertement une partie de sa cinquième colonne dans l’opposition, Idrissa Seck alias Petra, son pouvoir serait renforcé.

L’arrivée de la covid 19 a mis à nu l’incompétence du régime et sa corruption massive. On n’a aucune idée précise des dépenses des mille milliards du fonds covid. Les marchés de riz, de l’huile, des pâtes et du sucre de Mansour FAYE ont scandalisé le peuple. Abdoulaye Diouf Sarr n’a rien pu dire sur les près de 100 milliards des dépenses de santé.

Pour quelqu’un qui avait pour copain un faux médecin, il n’y a rien de surprenant. Ce monsieur doit sortir de la sphère publique. Nos bébés morts dans les hôpitaux publics ont démontré à la face du monde son incompétence. Il s’intéresse désormais au foncier de l’aéroport LSS, après avoir été chassé de la mairie de Yoff. Attention Danger!

Le problème de l’économie, est que les mauvaises dépenses publiques finissent toujours dans la hausse des prix et le chômage des jeunes en particulier.

Dans cette hausse du coût de la vie, Macky Sall pour plus de 70% est responsable.

Ses affidés de BBY distribuent de l’argent aux familles qu’ils ont appauvries, 10 000 francs par personne, pour espérer conserver le pouvoir politique. Il faut donc récupérer l’Assemblée nationale et lancer la rupture contre la corruption des Bictogo et autres Ron Yafett et relancer la production locale de sucre, de riz, de l’huile et des pâtes. La covid 19 nous impose d’avoir une filière industrielle agroalimentaire robuste.

Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki.