Retrait licence Walf : «Une atteinte grave à la liberté d’expression» (Awalé)

Le parti AWALÉ exprime sa profonde indignation face au report de l’élection présidentielle et au récent retrait de la licence de Walfadjri.

Ces décisions , motivées par des raisons qui échappent à toute logique et éthique, constituent une attaque flagrante contre la démocratie et la liberté d’expression.

Le report d’une élection présidentielle soulève des questions sérieuses quant à la légitimité du processus démocratique. Les élections libres et équitables sont le pilier de la démocratie et la volonté du peuple doit être respectée sans entrave.

De plus, le retrait de la licence d’un organe de presse constitue une atteinte grave à la liberté d’expression et à la liberté de la presse, principes fondamentaux d’une société démocratique. Une presse libre et indépendante est essentielle pour informer le public, promouvoir la transparence et garantir la responsabilité des gouvernements.

Le parti AWALÉ exhorte les autorités compétentes à prendre sans délais toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des droits fondamentaux, y compris le droit de vote et à l’information.

Nous appelons également à la transparence totale dans les processus décisionnels et à un engagement ferme envers la démocratie et les principes de l’État de droit.

Tous solidaires dans la lutte et le respect strict de notre calendrier républicain et de la presse.

La délégation à la communication