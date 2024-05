Revue de presse : Divers sujets au menu des quotidiens

Les quotidiens reçus mercredi à l’APS abordent divers sujets se rapportant à la baisse des prix des denrées de première nécessité, au transport et aux relations entre la France et le Sénégal.

Sud Quotidien s’intéresse à l’effectivité de la baisse des prix des denrées de première nécessité et souligne que le ministre de l’Industrie et du Commerce ‘’donne rendez-vous sous peu’’ aux Sénégalais.

‘’(…) le compte à rebours est lancé si on se fie au ministre de l’Industrie et du Commerce. Pour Serigne Guèye Diop, dans les prochains jours ou au plus les prochaines semaines, la baisse des prix des denrées sera effective comme annoncée par le président de la République’’, écrit Sud.

Dans le quotidien Le Soleil, M. Diop assure que ‘’la baisse des prix des denrées sera bientôt effective’’. Le ministre de l’Industrie et du Commerce s’exprimait, mardi, en marge de la célébration de la journée de la Métrologie.

Notant que le Sénégal importe chaque année plus d’un million de tonnes de riz d’une valeur de 300 milliards de francs Cfa, l’opérateur économique Moustapha Tall, soutient dans WalfQuotidien qu’il ‘’faut avoir une souveraineté alimentaire à tout prix’’.

Une semaine après la mise en service du Bus rapid transit (BRT), Le Soleil signale que 200 000 passagers ont été déjà transportés.

‘’Mis en service le mercredi 15 mai, le BRT semble être adopté par les Dakarois. En une semaine, et avec seulement une quarantaine de bus en rotation, plus de 200 000 voyageurs l’ont déjà emprunté’’, rapporte le journal.

Le quotidien EnQuête décrypte les relations entre Dakar et Paris avec l’arrivée au pouvoir de dirigeants souverainistes au Sénégal.

‘’Un tournant décisif !’’, s’exclame le journal qui écrit : ‘’En portant au pinacle l’opposant Mélenchon tout en critiquant avec véhémence le président de la République Macron, Ousmane Sonko, Premier ministre et chef du parti Pastef, marque un tournant majeur dans les relations entre la France et le Sénégal. Cet acte vient après l’annonce de la visite aux pays de l’Association des Etats du Sahel (AES), qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger)’’.

Le quotidien Bës Bi met en exergue la Journée mondiale du thé célébrée le 21 mai.

‘’Cette boisson originaire de Chine est aujourd’hui la plus consommée au monde après l’eau. Elle est issue de la transformation des feuilles d’un arbre appelé le théier et que l’on trouve principalement en Asie de l’Est (Chine, Inde, Japon,…). Le Sénégal est aujourd’hui le 34ème pays au monde en termes d’importations du thé. Attaya est le nom qui y est attribué à la préparation de ce breuvage’’, écrit le journal.

La publication ajoute : ‘’Au Sénégal, le moment +attaya+ représente une occasion de socialiser. C’est une activité qui peut réunir familles ou amis et susciter causeries et débats. En général, c’est au plus jeune que revient la responsabilité de préparer le thé pour les ainés en signe de respect. Le thé est bouilli, mélangé avec du sucre, de la menthe, … et servi à trois reprises : Un lèweul fort et amer, un deuxième équilibré entre l’amer et le doux et un troisième très sucré’.

Source : APS