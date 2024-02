Revue de presse : La crise politique et la victoire de la Côte d’Ivoire à la une des quotidiens

Les pistes de solutions envisagées par Macky Sall pour une décrispation de l’espace politique, la victoire finale des éléphants de Côte d’Ivoire à la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations sont les sujets les plus en exergues dans les quotidiens reçus lundi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Alors que les manifestations contre le report de l’élection présidentielle ont fait trois morts, selon le journal Libération, L’As signale de son côté que ”Macky desserre l’étau”. ”Un parfum de dégel se dégage dans le ciel du Sénégal après la décision controversée du chef de l’Etat de reporter la présidentielle’’, selon le journal.

”Des sources concordantes ont contacté le journal pour dire que la décision du chef de l’Etat d’apaiser l’espace politique en attendant son départ va bientôt être une réalité. Ces bonnes volontés qui ont taillé bavette avec Macky Sall renseignent qu’après avoir remis la licence de Walfadjri, l’actuel locataire du palais envisage de libérer tous les détenus de politiques dont Ousmane Sonko et Diomaye Faye’’, rapporte L’As.

Le Quotidien annonce que ”Macky Sall va amnistier les crimes de 2021 et 2023” dans un ”esprit de pardon et de réconciliation”.

”La reprise du signal de la télévision Walfadjri rentre dans un plan général de réconciliation préparé par Macky Sall. Le Gouvernement va présenter, mercredi, un projet d’amnistie couvrant les émeutes de 2021 et de 2023. Cela, afin de préparer la voie au dialogue souhaité par le président de la République’’, écrit la publication.

L’Observateur s’attarde sur la participation du camp de Sonko au dialogue lancé par le président de la République en titrant : ‘’Sonko et le traquenard du dialogue’’. Selon le journal, ‘’la participation au dialogue lancé par le président de la République, Macky Sall, pour décrisper le climat politique tendu depuis le report de la présidentielle, est un couteau à double tranchant pour les leaders de l’opposition et plus particulièrement, Ousmane Sonko et ses partisans’’.

Enquête parle de ”dialogue de sourds’’.

”Diverses coalitions politiques se sont prononcées sur la crise qui mine le pays. Tout en dénonçant les répressions, les partis de l’opposition affichent leur volonté de continuer les manifestations jusqu’à la tenue de l’élection présidentielle à la date du 15 décembre 2024. De son côté la coalition présidentielle justifie le report et les invite à aller au dialogue’’, indique le journal.

Les quotidiens se font également écho de l’entretien accordé par le chef de l’Etat à l’Agence Associeted Press (AP).

Dans cet entretien, le journal Bës Bi décèle ‘’la phrase qui fait grand bruit’’.

‘’Le chef de l’Etat prévient les politiques contre des +forces organisées+ qui pourraient prendre le pouvoir. Une suggestion d’un coup d’Etat bien redouté et qui a retenu l’attention dans son entretien avec AP. Pour le scénario de l’annulation de la loi portant report de la Présidentielle, il préfère attendre la décision des 7 Sages du Conseil constitutionnel’’, rapporte la publication.

Selon Vox Populi, ”Macky préfigure le scénario du pire’’ en déclarant que ‘’si les politiques ne sont pas capables de s’entendre sur l’essentiel, d’autres forces organisées le feront à leur place. Et là ils perdront tout le pays avec’’.

”Les sombres prédictions de Macky Sall’’, affiche Les Echos.

L’actualité sportive reste dominée par le sacre des Eléphants de la Côte d’Ivoire en Coupe d’ Afrique de nations.

‘’Les Eléphants sur le toit de l’Afrique’’, affiche Le Soleil. ‘’Impossible n’est pas ivoirien. Les Eléphants l’ont encore prouvé hier lors de la finale de la 34e édition de la CAN, face au Nigéria, au stade olympique, Alassane Dramane Ouattara d’Ebimpé. Menés au score avant la pause, ils sont revenus de très loin pour battre les super eagles (2-1) et s’offrir une troisième étoile, à domicile, égalant le Nigéria’’, écrit le journal.

”Le miracle jusqu’au bout”, titre Stades.

Source : APS