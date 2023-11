Revue de presse : La lutte contre l’émigration irrégulière à la une des quotidiens

Les directives du président de la République pour lutter contre l’émigration irrégulière et l’appel à un large front de l’opposition pour des élections transparentes sont les principaux sujets traités par les quotidiens parvenus jeudi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

»Lutte contre l’émigration irrégulière : L’Etat va prendre des mesures d’urgence’’, titre Le Soleil qui rapporte que le gouvernement a été instruit à »neutraliser les départs d’émigrants à partir du territoire national ».

Selon le journal, le président de la République a, lors du Conseil des ministres qui s’est tenu mercredi, évoqué la stratégie nationale de Prévention et de lutte contre l’émigration clandestine.

Il a ainsi demandé »au Premier ministre, en relation avec les ministres directement concernés (Intérieur, Forces armées, Justice, Affaires étrangères et Sénégalais de l’Extérieur, Jeunesse, Emploi et Entreprenariat, Pêche et Economie maritime…) et l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de la problématique, de faire prendre des mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d’urgence, afin de neutraliser les départs d’émigrants à partir du territoire national ».

Pour Le Quotidien ‘’Macky Sall érige des barrières » contre l’émigration irrégulière. ‘’Pour la première fois le président de la République a pris la parole pour essayer de trouver la bonne formule en vue de régler le phénomène de l’émigration irrégulière, demandant au gouvernement de prendre les mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d’urgence pour neutraliser les départs d’émigrants à partir du territoire national », écrit le journal.

En enjoignant son gouvernement de prendre des mesures d’urgence afin de »neutraliser » les départs d’émigrants à partir du territoire national, ‘’Macky Sall siffle la fin des départs à partir du Sénégal’’, selon Les Echos.

Parlant de l’émigration irrégulière et ses drames en série, EnQuête estime que »l’heure est grave’’. La publication rapporte qu’une pirogue partie de Bargny avec 300 migrants, »une vingtaine de personnes ont survécu ».

Selon Le Témoin, »275 jeunes de Bargny périssent en mer ». »Sept membres d’une même famille périssent. Tous les quartiers de la commune de Bargny touchés par la perte d’un proche. Un père de famille perd trois de ses enfants’’, rapporte le journal.

En politique WalfQuotidien met en exergue l’idée d’un large front de l’opposition lancée par le leader des Forces démocratiques du Sénégal (FDS-les Guelwaars)s, Babacar Diop.

»La neutralité de l’opposition dénoncée dans nos colonnes, hier, semble faire bouger les forces de l’opposition. Babacar Diop et ses camarades du parti FDS /Les Guelwaars ont appelé à la construction d’un large front de l’opposition et de tous les candidats pour exiger des élections libres, transparentes et inclusives. D’ailleurs, ils sont en discussion avec d’autres partis et mouvements pour la mise sur pied de ce large front », écrit Walf.

Dr Babacar Diop qui dit craindre un ‘’nouveau cycle de violences pré et post-électorales’’, a appelé à ‘’la construction d’un large front de l’opposition et de tous les candidats pour exiger des élections libres, transparentes et inclusives’’, selon le quotidien Bës Bi.